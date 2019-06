Egresados replicarán colecta solidaria para una escuela de Feliciano

La experiencia inicial

Alumnos de 6º año de la Escuela Secundaria N° 85 "José Gervasio Artigas" de Colonia Avellaneda, replicarán la experiencia de los egresados del año pasado , y organizan una colecta solidaria para estudiantes de una escuela de la zona rural de Feliciano."El año pasado se hizo y este año volvemos a hacerlo con los chicos de 6º. La idea es juntar utilices, juguetes y ropa para llevarlos a una escuela primaria de San José de Feliciano, será otra diferente a la del año pasado y está ubicada en la zona rural", comentó ala Profesora de Educación Física e impulsora de la iniciativa, Evelyn Caisso.Débora Santana, una ex alumna de la escuela de Colonia Avellaneda, rememoró aqué significó el viaje de egresados solidario que, junto a sus compañeros, vivenció el año pasado "La experiencia del año pasado fue muy linda, con todo lo que hicimos nos llevamos una gran sorpresa. Nos recibieron muy bien, había mamás que lloraban. Fue un momento muy lindo y se sintió el cariño de las familias hacia nosotros, la forma en la que nos agradecieron", rememoró la joven."Pasamos el día con ellos y había algunos que no queríamos que nos volviéramos", agregó al respecto.Se recordará que el año pasado, los estudiantes llevaron donaciones a la primaria "Ana Corona de Ojeda" de Feliciano".Un "cordón" de alumnos les dio una grata y calurosa bienvenida. Y al sonido de los bombos, el recibimiento fue algo realmente "inesperado" para los egresados."Fue muy lindo y nos dimos cuenta que seguir con este proyecto era muy importante porque más allá que se hiciera, como curso, a nosotros nos unió muchísimo y era una experiencia que íbamos a vivir una sola vez", recordó la ex egresada de Colonia Avellaneda, al tiempo que recalcó: "Que se siga esa iniciativa era fundamental".En la oportunidad, la, ahora estudiante universitaria, rememoró que estuvieron a punto de suspender el viaje, por la escasa cantidad de donaciones reunidas, pero gracias al aporte de vecinos de Colonia y Paraná, pudieron concretarlo."Fue un viaje nos sirvió para conocernos entre nosotros, porque es una experiencia que no te olvidas más. Y a muchos de nosotros, nos despertó el interés por la carrera que íbamos a seguir", aseguró la joven estudiante del profesorado de Educación Física. "Lo que fui a hacer ahí, despertó más mis ganas de seguir esa carrera, eso es un impulso muy grande", remarcó."Pedimos la colaboración de libros, ropa, zapatillas", encomendó Cristian, uno de los estudiantes que este año organiza la movida solidaria."Sabemos que es una escuela de bajos recursos, que está en una zona rural y que hay muchos chicos a los que les falta material áulico, útiles para estudiar", coincidió Alan.Los interesados en acercar sus donaciones pueden acercarse hasta la escuela de Colonia Avellaneda, de lunes a viernes de 7.30 a 12 y de 13.30 a 17hs, o comunicarse al (0343) 154504748 para coordinar el retiro de las mismas.Los 20 estudiantes están a la búsqueda de dos transportes, un camión para llevar las donaciones y un colectivo para trasladarlos a ellos. Viajarían a mediados o fines de septiembre.