Rindieron homenaje a Manuel Belgrano en Paraná

El Intendente Sergio Varisco encabezó el acto central en homenaje al General Manuel Belgrano en el marco del Día de la Bandera. La actividad tuvo lugar este jueves en el mástil mayor de la ciudad en el Parque Nuevo Humberto Cayetano Varisco con la presencia de funcionarios municipales y público en general.Cada 20 de junio los argentinos honramos al creador de la mayor insignia patria en homenaje a Manuel Belgrano, que pasó a la inmortalidad el 20 de junio de 1820, a los 50 años. La Bandera nació el 27 de febrero de 1812 durante la gesta por la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El Presidente Municipal destacó la figura del héroe nacional "que crea la Bandera en acto de desobediencia ante el gobierno de Buenos Aires que no quería avanzar en la soberanía nacional tras la Revolución de Mayo de 1810"."Belgrano es de esos hombres que representan lo mejor de la argentinidad junto a Castelli, Moreno, San Martín, Güemes entre otros que sintetizan la idea de la patria que no nace fruto de una guerra, de una idea religiosa o social, sale amparada de la idea de la libertad y de la soberanía. Tuvo que ver los principios de fraternidad, igualdad y solidaridad. Estos hombres tuvieron el coraje de formar un gobierno patrio", remarcó."La gesta libertadora que encabezó Belgrano y que nació en el sur, escondido y oscuro del Virreinato, se propagó por toda América para liberar, no para conquistar, tenía que tener el cuidado de a quién apuntaba, que valores la sostenía y cómo contrarrestar la contrarrevolución de los Realistas. En ese entonces pasó por Paraná, por esta ciudad. Hasta los últimos días de su vida, en sus cartas testimonian el afecto, la solidaridad y la contribución del pueblo de Paraná durante su estadía en lo que hoy es el Club Social y fue la casa de Gregoria Pérez", señaló el mandatario paranaense."Belgrano muere el 20 de junio de 1820 en medio de la anarquía, del desconocimiento. Absolutamente pobre donando todos sus premios que le dio el gobierno para la construcción de cuatro escuelas en parte de lo que hoy es Argentina y Bolivia y a su médico le pagó con su reloj. Sólo un medio de comunicación reflejó su muerte y la injusticia de su olvido. Hoy se lo rescata por su pensamiento político, sus ideas económicas, su fe católica y su coraje para aglutinar un ejército sin ser militar donde fue un gran jefe ", rememoró."Este 20 de junio tiene que servir para que los argentinos sepamos que más allá de las diferencias que nos sobrevuelan y se nos imponen, la idea es el de unidad nacional. Es el primer gesto de la independencia más allá de los valores de Belgrano como general y sus victorias en Salta y Tucumán, el cuidado del norte y sus ideas como político. Acá predominan la libertad y la justicia social. ¡Viva la Patria!", sentenció el Jefe Comunal.Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, y las Marchas de Entre Ríos y Mi Bandera, ejecutadas por la Banda Militar de la 2da. Brigada Blindada del Ejército, se depositó una ofrenda floral en el mural emplazado al pie del mástil.