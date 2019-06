Transición: Josefina Etienot recibió a la viceintendenta electa, Andrea Zoff

En el marco del período de transición de mandato en la legislatura de la capital entrerriana, que culminará el próximo 10 de diciembre, con la asunción de las autoridades electas en los comicios celebrados el pasado 9 de junio, la viceintendenta Josefina Etienot recibió a su sucesora, Andrea Zoff.La reunión celebrada en la Presidencia del Concejo Deliberante fue el inicio del proceso de transición; allí se plantearon pautas de consenso entre ambas administraciones, evitando así que se definan acciones que puedan condicionar o afectar a la gestión entrante."Estamos iniciando instintivamente esta transición, porque no hay un manual o un protocolo de acción", explicó la viceintendenta de la legislatura capitalina y consideró que "es una buena práctica y vamos viendo que es lo que necesita cada una, tratando de encontrar los intereses en común".En relación a los temas abordados, dijo que se analizaron "grandes preocupaciones como lo es la partida de Personal y el Presupuesto de Recursos Humanos del Concejo Deliberante, porque es lo que más absorbe del dinero de los contribuyentes", resaltó.Más adelante, Etienot comentó: "Le informamos a Andrea y su equipo de la infraestructura y todas las dependencias que posee el HCD, para que vayan conociendo los espacios que tiene el Concejo Deliberante y las dimensiones de esta institución, que es diferente a cualquier otro Concejo Deliberante de Entre Ríos, ya que tiene el tamaño de muchos municipios de nuestra provincia"."También hablamos de la dinámica que tiene la Defensoría del Pueblo, ya que una de las responsabilidades de la Viceintendencia de Paraná es la convocatoria a la designación del Defensor del Pueblo y el Defensor Adjunto", recordó.Por último, Etienot sostuvo que "hablamos de transparencia y gobierno abierto, de las innovaciones que vamos a hacer desde el Concejo con la nueva página web y los datos que va a tener no solamente ella y su equipo, sino el ciudadano de Paraná, en términos de información pública".También la viceintendenta electa, Andrea Zoff, resaltó "la voluntad ciudadana y política de generar canales de diálogo y de abrir este espacio dado que hay procedimientos legales que lo hagan obligatorio", y sobre esto consideró que "es una demostración de que dejamos de lado algunas diferencias para poner en el centro a nuestros vecinos y sobre todo que valoramos lo público por sobre lo partidario".Evaluó la reunión como una "oportunidad para quienes sucederán la gestión ya que permite acceder a información relevante sobre el manejo del Concejo Deliberante para poder planificar y diseñar"."Considero que debemos dimensionar la importancia de este proceso de transición. Y deseamos profundamente que el intendente electo tenga esta misma oportunidad con quien dejará el Ejecutivo", afirmó.Por último Zoff dijo: "La transición es un desafío y una oportunidad para quienes tendremos a cargo el gobierno o la legislatura; ya sea para sostener las políticas públicas diseñadas, para revisar aquellos procedimientos que no dieron los resultados esperados y para poder sumar ideas y propuestas que pongan la gestión local en un nivel más alto. Es también un compromiso del gobierno saliente, que debe llevar a cabo este proceso con mucha responsabilidad".Del encuentro, que se llevó adelante en la tarde de este martes, también participaron el secretario del HCD, Rodrigo Devinar; Emanuel Redondo y Gerardo Pastor, integrantes del equipo que acompaña a Andrea Zoff.