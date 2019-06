Fotos: Cientos de alumnos en escuelas de Paraná celebraron el Día de la Bandera

Video: Los festejos por el Día de la Bandera en la Escuela República de Chile

En las escuelas de la ciudad de Paraná, esta semana se desarrollan los actos patrios con motivo del Día de la Bandera que se celebra este 20 de Junio en conmemoración del paso a la inmortalidad de su creador, Manuel Belgrano.acompañó los festejos de ladurante la jornada de este miércoles, donde la directora Mabel Mendoza, valoró "la importancia de tener un símbolo patrio, de pertenecer a un país libre, como Argentina, que los chicos puedan sentir esa emoción de sentirnos parte de un país independiente".En el, el pastor Claudio Herber destacó a: "Como todos los años, el acto por el Día de la Bandera y cobra mayor significado el hecho de que los chicos de 4º hacen su promesa de lealtad. Es un adía de fiesta, de alegría, de emociones"."Necesitamos recordar que la bandera no es solo para un momento de alegría del fútbol como suele acostumbrarse, sino que nos debe traer al momento de la historia de lo que sucedió para que tengamos libertad e independencia en nuestro país, para que sigamos trabajando y siguiendo el ejemplo de aquellos que entregaron su vida en esta lucha", valoró en la oportunidad."Los chicos de 4º, durante todo el año esperan este momento para hacer la promesa de lealtad", indicó la directora de la, Viviana Rondán."Están todos felices, vestidos de blanco, impecables, esto es una fiesta", valoró la directiva. "Se trata de la promesa de lealtad, no solo a la bandera, sino también a nuestros compañeros, a nuestros ideales. En la vida uno tiene que comprometerse", remarcó.Tras el acto protocolar, hubo una suelta de palomas, durante la que los chicos cantaron la canción "Sube". Por último, la comunidad educativa compartió una chocolatada.En la, alrededor de 60 alumnos de 4º realizaron su promesa de lealtad a la bandera. "Durante toda la semana se estuvieron preparando, conociendo la historia y lo que significa prometer lealtad a la bandera", indicó la directora de la institución educativa, Evangelina Blazón.Los chicos hicieron su ingreso desde la calle, lo que demandó el corte momentáneo al tránsito vehicular, y tras el acto, se les entregó un certificado y un pin con el nombre de ellos, además de la banderita obsequiada porLos festejos en lade barrio La Floresta:En la, la secretaria de la institución educativa, Viviana, comentó que "la promesa de lealtad a la bandera es un momento muy esperado"."Con las seños Norma y Gabriela trabajaron en el aula el significado de la promesa, el compromiso que aceptaron de defenderla al igual que Belgrano y tantos otros patriotas que gracias a ellos, hoy tenemos nuestra bandera", destacó.En, su directora, Sandra Lesina, remarcó que "los chicos estaban muy preparados, porque realmente saben lo que significa prometerle lealtad a la bandera, saben que es la representación de nuestra patria".Y en la oportunidad, bregó para que "sigamos como aquellos patriotas, defendiendo nuestra patria y valorando la democracia que tanto nos costó".En el Instituto(Obra de Don Bosco), su directora Mariela Arévalo, afirmó durante el acto que "estamos viviendo un momento muy emotivo, desde el nivel inicial hasta la secundaria, nuestra bandera impulsa valores y debemos sentir sus colores de corazón y no únicamente en un partido de fútbol".En tal sentido, opinó que jurar la bandera en 4to grado "es un momento clave porque es la edad justa donde los chicos van descubriendo un poco más y dándole un poco más de valor a lo que han aprendido desde el jardín y empiezan a buscarle otro sentido a las cosas y cuando llegan a 6to año vuelven a prometer esa jura. Lo llevan en el alma y cuando van creciendo es la etapa justa para darle ese significado tan importante".En latambién vivieron el acto por el Día de la Bandera.El acto en laAsí se vivió en la, también agitó las banderitas durante el acto por el Día de la Bandera.El acto en la