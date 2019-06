Tras los paros de colectivos, choferes advierten que podría haber más protestas

Tras la medida de retención de servicios por cuatro horas (dos a la mañana y dos a la tarde), disputas por los choferes de colectivos urbanos el martes en Paraná, hasta el momento no hay previstas asambleas durante la presente jornada.de: "Depende de la empresa que esto no se siga incrementando. Este es el comienzo de un plan de lucha. Pero si nosotros no tenemos respuestas concretas sobre los puntos que reclamamos, se va a incrementar".Los trabajadores y el gremio "esperamos una respuesta concreta de la empresa. Hay cuestiones que la empresa puede resolver en lo inmediato, o dar muestras de que se pudieron a trabajar sobre el reclamo. Por ejemplo, si la empresa quiere, mañana (por hoy) puede mandar a alguien a hacer un relevamiento de lo que está faltando. De no ser así, resolveremos en un breve tiempo, volver a las medidas"."El reclamo tiene varias puntas. Por un lado, el tema de las cabeceras, donde allí tiene que haber una sala de estar y un baño para los choferes, la ropa indispensable para que puedan realizar su trabajo, tanto para choferes como para mecánicos, los que actualmente no tienen ni un par de botines para desempeñar esa tarea, deben ser calzados especiales". Además "el estado de los coches, que desde hace un tiempo a estar parte, dejan mucho que desear. Si bien, el año pasado, hubo una renovación, en la cantidad eso por ahí no se nota, porque han sido 30 coches solamente, y hay unos 140 coches que el estado no es el mejor", dijo."Hacemos el reclamo a la empresa. Esto culminó hoy con este reclamo, para que si visibilice, lo venimos haciendo desde hace dos años. Hemos mantenido reuniones con la empresa, hemos hecho la denuncia en la Secretaría de Trabajo pero no hemos sido escuchados, por eso hemos tomado la decisión de realizar esta medida", aseguró.A una consulta, Groh respondió: "Esto pasó hace dos meses, aproximadamente. Ahora no está pasando pero hubo unidades de las más nuevas, que las sacaron de servicio y las han llevado a otras provincias, con el agravante de que, por problemas financieros de la empresa, la justicia incautó cuatro coches, que si bien fueron reemplazados por otros coches, que no eran de condiciones ideales"."Cuando hay un reclamo legítimo del trabajador, no va de la mano que el empresario pida aumento de tarifa. El empresario puede aprovechar esta situación, pero no queremos que se involucre al trabajador en estas cuestiones", aclaró.Para el secretario Gremial de UTA apuntó: "Desde el año pasado sabíamos que este año iba a ser difícil, respecto de los subsidios. El Gobierno nacional ha recortado en gran parte los subsidios, de los que se han tenido que hacer cargo las provincias, es decir todo el interior del país, y los municipios. Si el empresario dice que eso no es negocio, sabrá lo que tiene que hacer, pero que no tome de rehén a los pasajeros y a los trabajadores".Ante la "sugerencia" respecto de que una "medida de protesta" que se realiza en subtes, "permitiendo que los pasajeros no abonen el pasaje, que pasen gratis", Groh respondió: "No se puede hacer, no podemos exponer al chofer a un caso hipotético de que haya un accidente. ¿a quién va a reclamar el pasajero? Demasiado problemas tenemos ya para sumar uno más".