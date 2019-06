Martín Fierro Federal: Nominaron a tres programas que se emiten en Elonce TV

El periodístico de la noche

Premiar la solidaridad

Desde el campo

Surgido en Elonce TV

TELEVISIÓN

RADIO

a la producción 2018 de TV y radio.Los premios que fueron entregados por primera vez en el año 1959, incluyen la entrega de premios a lo mejor de la televisión por cable y a lo mejor del interior del país. Y, desde 2018 se entregan los Premios Martín Fierro Digital, que premian a los creadores de contenidos en plataformas digitales.Entre los programas de, con otras tres producciones de las provincias de Santa Fe, Mendoza y La Rioja."El Ventilador" se emite diariamente, de martes a jueves, desde las 21.30. El exitoso formato periodístico y de opinión que estrenóPor otra parte,por Aptra. "Once por todos" competirá en la categoría "De servicios", con producciones de Córdoba y San Juan, pudo saber Elonce., ha provocado los encuentros y multiplica las buenas intenciones para beneficiar a diferentes hospitales de la provincia de Entre Ríos.En tanto,, también fue nominado por Aptra para competir por la estatuilla del Martín Fierro Federal., con otras tres producciones de San Luis, Chaco y Mendoza.Cabe destacar que. En este caso, competirá con otros programas radiales de Córdoba y Mendoza, supoAdemás, se pudo conocer que, y competirá con dos conductores de Mar del Plata y Mendoza.Cabe recordar que Bello comenzó con su programa. A partir del 2009 el magazine vespertino va por Canal 9 Litoral.La nueva ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro Federal a la producción 2018 de TV y radio, se realizará en el Hotel "Amérian Carlos V", de la ciudad de Río Hondo, en Santiago del Estero, el sábado 6 de julio.El evento que será transmitido en directo por la Televisión Pública Argentina, procura una lista de candidatos de todo el país."El show de la tarde" (Salta), "Cena con amigos" (Mar del Plata), "Cada día" (Mendoza)."Curiosos del poder" (San Rafael, Mendoza), "Tres poderes" (Santa Fe),, "La llave de los riojanos" (La Rioja)"Ecos del parque" (Río Negro), "Mi pueblo" (Santiago del Estero), "De barrio somo" Historias en clubes de 360º" (Misiones), "Empresarios argentinos" (Tucumán)."Contraseña: fútbol" (Rosario, Santa Fe), "ADN extremo" (Tierra del Fuego), "Clubes" (Rosario, Santa Fe), "Córdoba deportivo mundial" (Córdoba)"Crónica de los viajeros" (Misiones), "Leyendas formoseñas" (Formosa), "Siete latidos" (Rosario, Santa Fe), "Arqa" (San Luis), "Educación y cultura para vos" (Santiago del Estero)"Cineskopia" (Rosario, Santa Fe), "Hiperconectados" (Chubut), "Tu mejor idea" (Las Heras, Mendoza)"Loquitos por el fútbol" (Santiago del Estero), "Eco Temas" (Misiones), "Proyecto Patagonia" (Río Gallegos, Santa Cruz)"Noticiero 7 Edición Central" (Mendoza), "Bien informados" (Salta), "Noticiero 7" (Santiago del Estero), "TV Prensa 2º edición" (Tucumán)"Estancias y tradiciones" (San Luis), "El impenetrable TV: 30 años de apicultura" (Chaco),, "Pasión por el vino" (Las Heras, Mendoza)"Entre tango y tango" (Chubut), "El anfitrión" (Corrientes), "Santiago es pueblo que baila" (Santiago del Estero)"Con otra mirada" (Tres Arroyos), "Integrándonos" (San Juan),"Lo que hay que saber" (Tucumán), "Mundo bebé" (Jujuy), "ADN (Ahora la Discapacidad es Noticia)" (Mar del Plata)"Entre sabores" (Mendoza), "Detective de recetas" (Santa Fe), "Junto a ellas" (Tucumán)"Humor de medianoche" (Mar del Plata), "Eber es mundial" (Santa Fe), "Buscados por la sociedad" (Luján)"100 gramos menos" (Córdoba), "Mendólogos" (Las Heras, Mendoza), "Incomunicados" (Córdoba)Gisele Vellaz "Telediario", (Mar del Plata), Ornella Ferrarad "Desde la redacción" (Las Heras, Mendoza), Silvina Souto Barros "VLA on tour", Villa La Angostura), Gisela Filas (Canal 7, Santiago del Estero), Germán Lagrasta (Mar del Plata), Carlos Hernández (Las Heras, Mendoza).Lisandro Cavatorta "Bótelos", (Rosario), Sofía Fernández "Los muros del silencio", (Las Heras, Mendoza), Marcela Navarro "Noticiero 7 Segunda Edición", (Mendoza).Campo en acción (Radio General Urquiza ? Paraná, Entre Ríos); Una vuelta por el Inta (Radio Universidad AM 580 ? Córdoba); y Matices del vino (La Red 94,1 ? Mendoza).