Paro de colectivos urbanos: Los motivos de los choferes

Paraná Durante cuatro horas no habrá colectivos urbanos hoy en Paraná

Cómo continúa el reclamo

Los colectivos urbanos volverán a parar por la tarde, de 18 a 20hs. También afectará los servicios hacia localidades aledañas como Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito."Esta medida de retención de servicios es por los reclamos que efectuamos desde hace tiempo, por los sanitarios en las cabeceras", argumentó a, el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan Carlos Dittler."Quizás no se entiende lo que es un parador, y nuestro convenio de trabajo contempla una sala de descanso con baños", indicó, al tiempo que señaló: "Nos deben los uniformes de los trabajadores".Dittler se refirió, además, al estado de los coches. "Es una pena la falta de mantenimiento de las unidades, y eso hace que los trabajadores también estén disgustados", señaló."Todos los días, hay hasta seis coches que no salen por `x´ motivos y los trabajadores quedan varados en los galpones, por eso, los usuarios ven resentido el servicio y tienen que esperar tanto", agregó."Nuestro trabajo hace que estemos mucho tiempo sentados, rígidos y tensos, y lógicamente necesitamos esos 15 minutos de descanso para relajarse e higienizarse", argumentó, al dar cuenta que en Paraná, "hay 10 puntos de referencia" para los choferes."Hace dos años presentaron un proyecto para la instalación de containers, como los que tiene Policía, para que los trabajadores tengan un espacio para descansar y hacer sus necesidades fisiológicas. Pero nos quedamos en la promesa", comunicó el sindicalista.Cuando se le consultó a Dittler si las medidas de fuerza continuarán este miércoles, el mismo acotó: "Hoy temprano nos llamaron desde el sector empresario, pero si tenemos que sentarnos a dialogar será después de las 20hs porque no vamos a levantar la medida de acción sindical por falta de respuesta de ellos".En la oportunidad, pidió disculpas a los usuarios del servicio por los inconvenientes ocasionados.