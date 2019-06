Tarjeta SUBE: Recuerdan que se debe tramitar la validación para descuento

Muchos usuarios del transporte urbano de pasajeros se encontraron con que este lunes pagaron 22,80 pesos su pasaje.



Según supo Elonce, no se trata de un incremento en el costo del boleto, sino una modificación del valor para aquellas personas que aún no se han empadronado.



Cabe recordar que quienes posean categoría Boleto General Tarifa Plana, deben validar su residencia en la ciudad de Paraná para acceder a la compensación que dispuso el Ejecutivo Municipal de 2,80 pesos, mediante Decreto 392/19. Así solo pagarán 20 pesos el pasaje.



Este requisito de verificar que habita en la capital entrerriana, no es requerido a los poseedores de tarjetas con beneficios nacionales o municipales como ser los casos de estudiantes, jubilados o beneficiarios de planes como Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros.



El resto de los usuarios, los del área Metropolitana, que viven en Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, pagarán una tarifa más cara: $22,80. Cómo empadronarse El trámite de empadronamiento en la tarjeta SUBE para seguir pagando el boleto de colectivo a $20 ya no sólo se podrá hacer en forma personal en el edificio Municipal de Cinco Esquinas, sino que también a través de WhatsApp.



La documentación solicitada debe enviarse al número 343 5178796. Se trata de una foto completa y clara de ambos lados del DNI y foto del frente de la tarjeta SUBE. Cumplidos correctamente esos requisitos, en cinco días hábiles se puede activar el beneficio en una terminal de SUBE. Aclaraciones Quienes hagan la validación del domicilio en Paraná deben hacerlo con el último DNI tramitado y debe leerse con claridad el número de trámite, que es de once dígitos y se encuentra al lado de la foto de los DNI digitales nuevos y en el lado posterior en los primeros DNI emitidos.



A su vez la tarjeta SUBE no debe estar registrada a nombre de otro usuario. Debe ser una que ya haya sido asociada al usuario que solicita el descuento o, caso contrario, debe ser una comprada en un punto de venta que nunca haya sido asociada a otra persona.