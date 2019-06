Rescataron un caballo "deshidratado y sin herrar" cuando tiraba de un carro

Rescataron un caballo que tiraba de un carro en el marco de un operativo policial iniciado por infracción a la ley de Protección Animal. Fue en el mediodía de este viernes en la zona de avenidas Blas Parera y Don Bosco, jurisdicción de comisaría decimocuarta de Paraná."El estado general del animal era malo, estaba sin herrar (le faltaban las herraduras de atrás) y estaba deshidratado", confirmó a, el médico veterinario de la Policía de Entre Ríos, Federico González."Se secuestra el animal y se lo traslada a un predio del hipódromo, un predio municipal, donde trabaja la dirección de Zoonosis; allí lo recibe un veterinario de la municipalidad, y queda alojado hasta que, después de los informes técnicos, el fiscal evalúa su situación: si queda ahí o se lo devuelve a los propietarios", explicó.De acuerdo a lo que detalló, "se constata el estado del animal, si tiene heridas de vieja data producida por los arneses de los carros, golpes en los cuartos por rebenques y cadenas, herraduras y dientes".En la oportunidad, González reconoció que "es una situación engorrosa, porque por un lado está la ley de Protección Animal y por el otro, las personas que viven de eso"."Uno no queda en un lugar muy cómodo, pero trata de hacerle entender a esta gente que, no vamos a secuestrar un animal porque le faltan herraduras, pero si está flaco es porque no está comiendo bien", detalló el médico veterinario.Pero de acuerdo a lo que aclaró: "Cuando uno va respetuosamente y le explica el trabajo que uno tiene que hacer, ellos entienden por qué se les secuestró el equino"."A los veterinarios no nos premian por secuestrar un animal", explicó, al tiempo que insistió: "No es una situación agradable porque dejas a alguien sin su sustento".