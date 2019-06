Ricardo Leguízamo, esta noche con una nueva función de "Más allá de la grieta"

El humorista Ricardo Leguízamo vuelve a presentar su espectáculo, "Más allá de la grieta" en la capital entrerriana. La cita será este viernes a las 21, en el Centro de Convenciones del Hotel Maran Suites & Towers, con una propuesta que desafía la crisis, la tristeza, la decepción, el miedo y sobre todo, la grieta.El autor dice en cada una de las entrevistas: "es un espectáculo que solo se hace por amor. En estos tiempos no sería posible llevar adelante la obra, si no fuera por el amor de cada uno de los que integran esta compañía, actores, músicos, técnicos, asistentes y todos los que de una u otra manera contribuyen a que "Más allá de la grieta" pueda subir a escena".A lo largo de cada función suceden cosas mágicas. Aquel que ama el teatro, la música, aquel que necesita reírse y vivir una noche especial, no puede dejar de verla.Como siempre, Leguízamo nos propone reírnos de nuestras desgracias y reírnos de los que siempre se ríen de nosotros.No está solo, en el escenario lo acompaña la gran cantante y actriz santafesina Luciana Tourné, el maestro Alejandro Sánchez en piano y bandoneón, Natalia Franco en violín acústico y eléctrico y Delfina Spais Breton en chelo y bajo.Dice un spot publicitario, si lo viste en "Hay fiesta en Anillaco", si lo viste en "Encerrados en Libertad", en "Tiempos de Circo", "en Picadillo", si lo viste en "Leguizamo Solo", no podés dejar de verlo en "Más allá de la grieta".La cita es a las 21 en el Centro de Convenciones del Hotel Maran Suite & Towers.Las entradas pueden adquirirse a toda hora en la recepción del Hotel Maran o en forma Online en: www.ticketparana.com