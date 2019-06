se realiza una colecta externa de sangre en Plaza Mansilla de la ciudad de Paraná. El motivo es el compromiso que desde 2005 tomaron los Estados Miembros de la 58° Asamblea Mundial de la Salud, considerando esa fecha como el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, y reconociendo a quienes con solidaridad y sin ningún interés, colaboran para salvar vidas.Frente a Casa de Gobierno, en un camión sanitario del Ministerio de Salud se desarrolla esta jornada a favor de la donación voluntaria. Desde el Programa Provincial de Hemoterapia solicitan a los donantes que asistan con Documento Nacional de Identidad, y recuerdan que no es necesario estar en ayunas (evitar el consumo de lácteos y grasas).Las transfusiones de sangre y sus derivados salvan millones de vidas al año, y sirven para tratamientos tanto de chicos como de adultos. Pese a esto y aunque el suministro es una necesidad universal, todavía se impulsan campañas de concientización para que los donantes no sólo participen en las fechas especiales, sino como colaboradores regulares.El principal objetivo de este día mundial es homenajear y agradecer a los donantes y alentar a quienes todavía no lo han hecho; destacar que es necesario comprometerse durante todo el año si se quiere mantener un suministro suficiente; revisar las prácticas y brindar calidad en la atención de cada posta y banco de sangre; demostrar la necesidad de un acceso universal a transfusiones seguras.En el marco de las actividades, bajo el lema Argentina de Rojo, este año la Dirección Nacional de Sangre convocó a todo el país a iluminar de ese color edificios, instituciones de empresas amigas y organismos no gubernamentales como parte de la visibilización de la temática.También, varios comercios que son instituciones amigas decoraron sus vidrieras con frases alusivas.Las acciones se extenderán al interior de la provincia. En Concordia, habrá charlas y se inaugurará una reforma de la sala de extracciones. En Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Ramírez y Villaguay habrá colectas de sangre y otras actividades. En tanto, en Diamante se iluminarán los edificios públicos.Cabe citar que en Paraná se puede donar sangre en los hospitales San Martín (lunes a viernes de 7 a 11) y San Roque (lunes a viernes de 8 a 11 y sábados de 8 a 10). Las condiciones son: llevar DNI, tener entre 18 y 65 años (en caso de ser menor presentarse con autorización de padres o encargados); no ir en ayunas, beber mucho líquido, no consumir lácteos y pesar más de 50 kilogramos.