Intensa demanda en lavanderías: "Más días de humedad, más trabajo para nosotros"

A mal tiempo, buena cara, dice el dicho. Ante las inclemencias climáticas por los elevados porcentajes de humedad en la ciudad, y desde hace unos días, desde la lavandería "Lava que te lava" comentaron a Elonce TV cómo se brinda el servicio a través de las diferentes modalidades de lavado, y sus precios.



"Con estos días de humedad, la gente recurre mucho a lavandería porque no se seca la ropa traen a lavar, y a secar sobre todo", comentó Sharon Rizo, responsable de la lavandería ubicada sobre Calle Urquiza 94, en la esquina de Piedrabuena.



"Más días de humedad, más trabajo para nosotros", remarcó, al tiempo que acotó: "A los clientes fijos del invierno, se suman durante estos días los que traen solo a secar".



"Además, estamos en temporada de acolchados y frazadas, que son un plus importante", agregó la empleada.



Desde el local, con 20 años en el rubro, Sharon refirió que, "en las semanas de lluvias, el cliente te dicen `la quiero para ayer´, pero no tenés el tiempo, no das abasto y te da cosa fallarle al cliente porque no llegas a tener la ropa para cuando la necesita".



"Cuando estamos desbordados, llegamos a entregar hasta a tres días", reconoció. De hecho, reveló que las entregas por estos días, están pautadas para el sábado por la tarde.



"Con tantos días de humedad, también se atrasa un poco más la entrega porque a las máquinas también les cuesta un poco más", reveló al respecto.



"Pero siempre tratamos de entregar lo más rápido posible. Hemos llegado a venir a trabajar los domingos, a puertas cerradas, para no fallarle al cliente", remarcó la empleada de "Lava que te lava". Modalidades y precios En la lavandería, ofrecen el servicio de solo plancha, solo lavado, solo secado, o el servicio completo.



"El lavado y secado cuesta 120 pesos por canasto, en el que entran de 10 a 15 prendas, dependiendo del tamaño porque en temporada de invierno las prendas son más gruesas y eso hace que entren menos prendas en un canasto", detalló Sharon.



"El servicio de solo lavado, vale 60 pesos. Se entrega la ropa centrifugada para colgar en la casa y que se seque.. Y solo secado, 75 pesos; se entrega la ropa doblada embolsada y perfumada", explicó.



Respecto del lavado de acolchados, el precio va desde los 175 a 400 pesos para el caso de los de pluma. Mientras que para las frazadas de 140 a 200 pesos, de una y dos plazas, respectivamente. (Elonce)