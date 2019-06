Piden donaciones para la familia que perdió todo tras incendio en tapicería

Video: Incendio en una tapicería en Paraná

Piden donaciones para la familia afectada por el voraz incendio registrado anoche en una tapicería ubicada sobre calle Río Negro, entre Avenida Almafuerte y Hereñú, en Paraná."Los bomberos tuvieron que volver porque, aparentemente, quedó algo encendido y el fuego volvió a retomar la parte del fondo del galpón", comentó a, la propietaria Nora Domínguez."Es una locura, porque veo cómo quedó mi casa y no lo puedo creer. Es impresionante y muy triste", lamentó.Respecto de las causales del siniestro, la mujer apuntó a un "cortocircuito"."Lamentablemente, perdimos todo lo que había en la casa y las máquinas del taller con las que trabajamos todos los días", comunicó, al tiempo que imploró comprensión a los clientes de la tapicería, quienes tenían trabajos pendientes en el local."Pasará un tiempo hasta que nos podamos reacomodar", comentó Domínguez.En la oportunidad, la mujer agradeció a amigos, vecinos y todos los que colaboraron ante tan difícil momento."Gracias a Dios, los chicos miraban televisión y alcanzaron a salir. No tenemos que lamentar otra pérdida que no sea solo lo material", señaló Domínguez.Fue ese sentido que encomendó las donaciones de ropa y calzado para sus hijos 14, 12, 8 y 6 años."Necesitamos todo lo que una casa necesita, con lo que la gente pueda colaborar, será bienvenido. Paraná es muy solidaria", refirió al respecto.También solicitó de voluntarios y maquinarias para colaborar en las tareas de limpieza en la tapicería, "para sacar los restos que quedaron".Los interesados en colaborar pueden acercarse a calle Hereñú 543 o comunicarse al (0343) 154637125.