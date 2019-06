Alumnos reciben un menú frío desde hace seis mes por la falta de conexión de gas

Desde hace seis meses, los alumnos que asisten a la escuela primaria Nº6 "Ernesto Bavio" de Paraná, reciben a diario, un menú frío, por la falta de conexión al servicio de gas natural."El 3 de diciembre del año pasado, vino Redengas a hacer la inspección de la obra, deshabilitaron el servicio y nos quedamos sin gas", comentó ala encargada del comedor escolar, Lorena Acevedo."Fue por problemas de pérdidas en la cocina y automáticamente, lo deshabilitaron, porque al no estar el plano, no corresponde", indicó al respecto.Desde entonces, las cocineras, día a día, hacen malabares para garantizar el desayuno y el almuerzo a los chicos. "Todos los días tratamos brindarles el servicio a los chicos", aseguró."Con un anafe, con tres horas de anticipación, tratamos de calentar un poco de agua para brindarle la leche medianamente caliente a los chicos. Y con el respaldo de la dirección de Comedor Escolares, tratamos de arreglar un día antes, para que nos puedan proveer comida de una rotisería para poder cambiar el menú", explicó Acevedo."Cuando no hay soluciones, recurrimos a darles un sándwich", reconoció.Respecto de las respuestas a los inconvenientes, Acevedo comentó que, "desde hace 15 días que nos están engañando con que van a venir, y nosotros seguimos en la dulce espera".De acuerdo a lo que señaló la responsable del comedor escolar, unos 350 chicos reciben la copa de leche y otros 320, el almuerzo.