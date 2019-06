Recordaron a Juan Manuel a cinco años de la tragedia vial frente a la escuela

"Juan es vida"

Renovaron el pedido por las dársenas

Juan Manuel Martínez Zurbano perdió la vida cuando apenas tenía 6 años. Fue tras ser embestido por un auto al mando de Silvio Díaz, el pasado 6 de junio de 2014 cuando ingresaba a clases, en la puerta de la Escuela Del Centenario de Paraná.Al cumplirse cinco años de la tragedia, su mamá Silvina, junto a los niños que eran sus compañeritos en la primaria, descubrieron una placa recordatoria junto al árbol que fue plantado en su homenaje.En la oportunidad, la comunidad educativa renovó el pedido para la construcción de las dársenas de estacionamiento, lo que permitiría mejorar la circulación y seguridad del establecimiento."Es una fecha muy emotiva para nosotros, y para la escuela también que siempre acompaña a la familia, pero también queremos que esta fecha se convierta en algo feliz, en algo positivo para cambiar la forma en la que estamos viviendo y que los chicos también, este es el último año que están en la primaria, para que comiencen un nuevo camino lleno de felicidad, alegría, un futuro tan prospero para ellos", animó la mamá de Juan Manuel ante"Como familia y como comunidad, queremos que este tema que nos atravesó tan trágicamente, sea tratado con mucho respeto, en todas las comunidades, y que no volvamos a permitir que suceda, con educación, concientización, sensibilización", insistió la mujer, al remarcar que, "entre todos, podemos lograr un cambio con acciones de prevención de adicciones y educación vial".La placa recordatoria en la que puede leerse "Que la tristeza se convierta en alegría y aquellas lágrimas en sonrisas", fue ubicada en el cantero donde plantaron un árbol para recordar a Juan Manuel."Mi hijo está ayudándolos a todos, siempre estará presente para mejorar esta vida, para que lo recordemos a él y cambiemos ese hecho tan trágico, por algo mejor", indicó su madre."Juan Manuel estará siempre presente, ayudándolos y está viendo crecer a sus compañeritos", remarcó, al tiempo que insistió: "Como familia vamos a seguir incentivando el cambio para un futuro mejor".Durante el emotivo homenaje, la directora de la escuela renovó el pedido para la construcción de las dársenas de estacionamiento, lo que permitiría mejorar la circulación y seguridad del establecimiento."Hace cinco años que se viene reclamando mediante cartas que se construyan las dársenas sobre calle Tucumán, que se haga una senda peatonal porque, a pesar de lo que pasó, todavía no hay conciencia", denunció la directiva."Pasan los años y se siguen igual. No queremos que vuelva a pasar, ni acá ni en ninguna otra escuela", apuntó, y subrayó que "el proyecto está aprobado pero las cuestiones políticas a veces no se cumplen".En las primeras horas de la mañana del 6 de junio de 2014, Silvio Díaz conducía su automóvil alcoholizado, bajo los efectos de estupefacientes, y a más de 130 km/h por Avenida Alameda de la Federación cruzando los semáforos en rojo. En su alocada carrera y cuando hacía su paso frente a la escuela Del Centenario, atropelló a dos menores que en ese momento se dirigían, como todos días, al establecimiento.Producto del impacto, Juan Manuel Martínez Zurbano, de apenas 6 años, perdió la vida y su hermano, de 11 años, sufrió lesiones.