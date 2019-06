Bahl obtuvo 10 puntos de ventaja sobre Varisco: Los resultados en Paraná

El electo de Paraná, Adán Bahl, aventajó por algo más de 10 puntos porcentuales a su principal contrincante, el representante de Cambiemos, Sergio Varisco, en las elecciones para presidente municipal de este domingo en la capital entrerriana. "Es el triunfo más contundente del peronismo en la historia de Paraná desde el retorno de la democracia", afirmó al respecto el actual vicegobernador.Mientras tanto, en tercer lugar quedó el postulante de Política para la República, Armando Sánchez.En tercer lugar y mejorando su performance de las PASO se ubicóPor su parte,El electo intendente de la capital entrerriana esperó los resultados en el bunker de calle Gualeguaychú, donde transmitió -ante cientos de militantes- su agradecimiento a los vecinos: "Quiero darle las gracias a los paranaenses que confiaron en nuestra propuesta y nos dieron la enorme responsabilidad de gobernar la ciudad. Yo les prometo que voy a honrar esa confianza con mucho trabajo" expresó."Los paranaenses han recuperado la ciudad, para que la intendencia y la gobernación caminen en el mismo sentido y lograr la transformación necesaria para salir de este estancamiento. Los vecinos dijeron basta al caos, el desorden y la desidia. Junto a al gobierno provincial y nuestro equipo vamos a poner a Paraná en el rumbo del desarrollo" afirmó Bahl.Y agregó: "Voy a ser el intendente de los que nos votaron y de los que no. Porque en la Paraná que viene no sobra nadie, van a estar todos adentro, porque lo que tenemos es un sueño colectivo sin exclusiones"."Conmigo no habrá problemas imposibles de solucionar, pero sí tendremos prioridades, que son las prioridades que demandan los vecinos. Y plantearemos las soluciones viables y adecuadas a cada problemática", enfatizó.