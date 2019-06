Bahl: "Vamos a trabajar cuatro años para sentirnos orgullosos de Paraná"

El intendente electo de Paraná, Adán Bahl, dirigiéndose a la militancia que festejaba frente a su búnker en calle Gualeguaychú, expresó: "Dijimos que podíamos hacerlo y efectivamente lo hicimos. Gracias compañeros y compañeras. Quiero agradecer a todos los paranaenses que fueron a votar con paz y tranquilidad, con todas las expectativas y esperanzas"."Más de 75.000 paranaenses confiaron en nuestra propuestas en una elección histórica. El pueblo habló y la voz de las urnas es sagrada. Me comprometo a honrar esa confianza trabajando todos los días durante los próximos cuatro años para hacer de Paraná un mejor lugar donde vivir", enfatizó el actual vicegobernador antes los reiterados aplausos del público.Asimismo, mandó "un fuerte abrazo a quien hoy ha logrado un contundente e histórico triunfo en Entre Ríos que se ha comprometido a trabajar codo a codo con nosotros. Gracias Gustavo Bordet por confiar en Paraná".Enseguida puso de relieve que "este triunfo no debe confundirnos. Este triunfo es de todos los paranaenses que le dijeron basta a un modelo de gestión que ha gobernado de espaldas a la gente".Asimismo, se comprometió a "trabajar día a día para que desaparezca la improvisación, desidia y corrupción en Paraná. Seré el primero que se va a arremangar para hacer de Paraná un mejor lugar donde vivir"."Hemos decidido, como corresponde, trabajar durante los cuatro años con nuestro gobernador, que ha asumido un compromiso real con los paranaense. Es necesario que Paraná vaya en el mismo sentido que la provincia".Agradeció que todos los precandidatos a intendentes del justicialismo "se hayan sumado por el interés superior de trabajar por una Paraná mejor" y finalmente insistió: "Vamos a trabajar cuatro años para sentirnos orgullosos de Paraná".Por su parte, la electa viceintendenta y futura presidenta del Concejo Deliberante, Andrea Zoff, agradeció a los militantes y subrayó que "este logro no podría haber sido posible sin la energía y alegría que cada uno de ustedes puso".Habló de "una ciudad devastada, con una gran brecha social". Agradeció el acompañamiento y reiteró su "compromiso con la militancia, las mujeres, con los vecinos que nos abrieron las puertas, con mi familia que fue siempre mi sostén y mi compromiso con Beto que confió en mí. Tenemos un grupo homogéneos que sabe cómo dar respuestas. Compartimos el sueño de transformar Paraná para que abrace a todos los paranaenses, que todos puedan acceder a servicios básicos y al transporte".Llamó a "construir un puente para salir del atraso en el que estamos".A su turno, Carina Ramos, electa diputado provincial manifestó su emoción y agradeció "a los vecinos de Paraná que confiaron en este proyecto y marcaron el inicio de una transformación"."Está en sus manos acompañar este proyecto, porque lo vamos a necesitar", dijo dirigiéndose a la militancia.