Gainza felicitó a Bahl por el triunfo en la intendencia de Paraná

El concejal por Cambiemos Emanuel Gainza, agradeció a todos los vecinos de la ciudad y los entrerrianos que fueron a votar en las Generales de este domingo. Lo hizo al reconocer el triunfo del candidato por el Frente Justicialista Creer Entre Ríos, Adán Bahl, en la intendencia de Paraná.



"Me comuniqué con el vicegobernador Bahl para reconocer su victoria, también para saludarlo, y para que sepa que Paraná es un compromiso que tenemos todos para seguir trabajando en la transición, y sobre todo, por los cuatro años que vienen por delante", manifestó Gainza ante Elonce TV.



"Hubo un impulso muy fuerte por el resultado a gobernador, porque con el sistema electoral que tenemos, cuando las categorías más importantes vienen con mucho empuje, después es más difícil retener o cambiar las tendencias más abajo", evidenció.



"La diferencia con Bordet por encima de nuestro candidato fue muy contundente y eso afectó la discusión local en la ciudad de Paraná", reconoció en relación a la derrota del intendente Varisco.



"Obviamente que uno siempre aspira a ganar y a mejorar el resultado, pero por los datos que tenemos hubo una mejoría entre las PASO y las Generales de este domingo, lo que tiene su impacto en más senadores y algunas ciudades que se retuvieron como el caso de Nogoyá, Victoria", comunicó.



Gainza aseguró que "hubo avances en relación a las PASO y eso tiene que ver con que la gente pudo seguir acompañando y aumentó el nivel de apoyo que tuvo Cambiemos en esta elección".



"En Paraná no nos alcanzó para retener el municipio y habrá que seguir trabajando a partir de mañana", manifestó, al reconocer la derrota de Varisco ante Bahl, por "10 puntos de diferencia". Sobre los desafíos "La lista de Cambiemos integraría con seis concejales el próximo Concejo, de los cuales, tres pertenecen a mi espacio político; con lo cual, dentro del esquema, es un crecimiento porque vamos a tener tres bancas del PRO y en términos personales es un agradecimiento a los 20 mil vecinos de Paraná que en abril me acompañaron y ahora tendrán su correlato en la agenda que se viene a partir de diciembre", comunicó Gainza al dar cuenta de sus proyectos.



"Queda trabajar para las elecciones de agosto y octubre, no solo para que el presidente Macri pueda ser reelegido, sino también porque queremos que Paraná tenga diputados y senadoers en las listas que se disputarán", indicó.



"Cuando uno pierde tiene que redoblar el compromiso", reconoció, al dar cuenta que desafío será el de "volver a persuadir y conquistar a los vecinos de Paraná". (Elonce)