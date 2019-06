Recordaron a Guillermo Alfieri, un periodista que "dejó muchas enseñanzas"

"Lo recordamos desde el lugar de la alegría; el hecho de poder compartir innumerables experiencias, discusiones y además, la posibilidad de poder pensar en el periodismo y en lo que significa su figura en la sociedad es lo que hoy nos ha convocado".El homenaje fue organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), casa de estudios en donde el profesor de Comunicación Social y periodista, Guillermo Alfieri, ejerció durante muchos años. Alfieri falleció el 3 de junio de 2018."Nos juntamos para recordar junto a sus familiares, docentes y periodistas, a quien nos formó, que fue colega nuestro y que falleció el 3 de junio del año pasado", resaltó la licenciada Aixa Boeykens.Además, puntualizó en que "hoy podemos compartir los libros que él hizo. Lo recordamos desde el lugar de la alegría; el hecho de poder compartir innumerables experiencias, discusiones y además, la posibilidad de poder pensar en el periodismo y en lo que significa su figura en la sociedad es lo que hoy nos ha convocado".¿Cómo se lo recuerda a Alfieri? "Era un chinchudo total (dijo entre risas, Boeykens), discutíamos bastante, pero sobre todo, aprendíamos, era honesto, amaba el periodismo, sentía el periodismo. A las ideas con las que él pensaba el periodismo, las seguimos ejercitando a la hora de pensar en cómo construimos la información", resaltó.Y se lo recuerda con ideas, "como cuando nos decía `tal vez yo no puedo decir todo lo que quero decir, pero no quiero que me obliguen a decir aquello que no pienso`. hablar de la rigurosidad, de la comunicación como un servicio público, del escuchar al otro, son elementos y enseñanzas que nos quedan a muchos que ejercen el periodismo, dan clases o que están escribiendo", afirmó Boeykens.