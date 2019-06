Ana María sobre la forma de hacer periodismo: "Todo es una atomización"

"Sigo siendo una maestra. Mi tarea fundamental es intervenir en todo aquello que sea para mejorar y brindar posibilidades. Lo importante es que lo que hagas, ya sea periodismo o trabajos informales, que lo hagas con placer, porque saldrá mejor", aseguróEn el Día del Periodista, la docente en escuelas rurales y comunicadora con más de 50 años en los medios,y transmitir la energía cuando uno sabe que se crea algo, y no repitiendo"."Si ves un programa de televisión de noticias y hacés zapping, ves que todos tienen la misma noticias, saturan un día con la misma noticia, se olvidan y después ni siquiera regresan a ver qué pasó con una muerte, una desaparición, algún chorro que ande suelto, algunos que se extraviaron y volvieron", advirtió la comunicadora al dar cuenta que siente "atomizada" con la nueva forma de hacer periodismo., que es muy mala para los jóvenes, porque el trabajo se hace en grupo,apuntó Ana María."En los centros están dispuestos los televisores que hacen programas políticos y deportivos, y eso facilita la tarea, pero al mismo tiempo, la hace vulgar. Internet influyó de forma muy positiva en la vida, pero si buscas en Google, te das cuenta que tenés el mundo a tus pies", remarcó Ana María."Parece como si la educación, la historia y la cultura comenzaron con Maradona, por ejemplo", advirtió, al denunciar que "así no se construye un país".apuntó.La conductora televisiva cuestionó que, remarcó.Al rememorar sus coberturas de las calles anegadas en la ciudad, sentenció: "Seguimos haciendo el esfuerzo, esa es la tarea del periodista, no convertirse en parte de esa enorme establishment que son la política y los partidos políticos, el dinero, la falta de negación de todo lo que nos pasa"."Desde mi pequeño lugar que sigo manteniendo mi postura, porque", remarcó, al dar cuenta de sus "77 pirulos y una vida llena de proyectos".. "Hay que trabajar y estudiar para ser mejores, nada de lo que hagas te va a sobrar, simplemente te hará avanzar un paso más., cerró.