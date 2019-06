Adultos terminan la secundaria: "Queremos crecer y dar ejemplo a nuestros hijos"

En la Escuela Mariano Moreno un grupo de personas concurre a clases en el marco del Plan FiNes.La preceptora, Susana Rodríguez, explicó aque "me llamaron el año pasado desde el Ministerio, feliz porque está el Plan Fisne y les da la posibilidad a los jóvenes y adultos a terminar la secundaria. Empezamos con muchos inconvenientes. Cuando nos presentamos todos me encontré con un grupo precioso, con gente que la lucha día a día. Siempre les dije que más allá de que el estado les pague para venir a estudiar lo importante es estudiar. No me fallaron, hicieron el esfuerzo. Vienen desde muy lejos, nos armamos con los horarios para que no pierdan los colectivos"."Me encontré con gente que estaba fuera del sistema y eso es una pena porque son igual que todos nosotros. Hoy están dentro por su decisión, quieren terminar. Uno de los chicos va por los barrios humildes y les cuenta a los adolescentes sobre su experiencia para que sigan estudiando y no abandonen", remarcó.Asimismo, indicó que "es un plan que quieren cerrar. Escuché que lo buscan hacer online pero no todos tienen computadora o no entienden de computación. Si el plan nacional no sigue apelo a la solidaridad de quien siga de gobernador y al ministerio de Educación que lo sigan. Este año trabajamos todo el año con los alumnos y todavía no se cobró y ellos siguen viniendo. Seguimos porque ellos nos dan ganas de seguir, quieren estar".En ese sentido, comentó que "el plan termina, no sigue más. El Ministerio de Educación hizo el esfuerzo para que este curso pueda terminar. Es la única escuela que tiene una matrícula tan grande, 65 alumnos".Ana, profesora, indicó que "doy Economía, hay mucho interés, es adaptada. Es un muy lindo grupo, es una buena experiencia trabajar con adultos".María Alejandra, profesora, dijo que "todo el año pasado les di Lengua e Historia. Es un grupo hermoso, son buenos chicos, les interesa todo. Hacen el secundario completo en dos años".José Luis, alumno, expresó que "estoy terminando la escuela porque es mi futuro. Cuando uno no tiene la secundaria no se consigue trabajo por ningún lado. Esto me ayuda a crecer. Cuando era chico no me daba cuenta. Nunca es tarde para estudiar. Ahora estoy aprendiendo bastante. Tengo dos hijos y creo que les estoy dando un buen ejemplo, ellos están contentos. Estoy haciendo una diplomatura en Economía Popular, me faltan tres sábados para terminar. Todo nos ayuda a crecer. El estudio es lo más importante que hay, les digo a mis hijos".Claudio, alumno, dijo que "lo más lindo que hice es empezar y terminar la secundaria. Es mucho esfuerzo el que hago pero vale la pena. Quiero darles un ejemplo a mis tres hijos, que vean que me sacrifiqué, quiero que sean mejor que yo. También trabajo en la construcción. Esto me ayuda mucho, aprendí mucho, ahora tengo más diálogo con la gente".