Supermercado clausurado: Piden denunciar situaciones irregulares

La Dirección de Control Bromatológico, dependiente de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Paraná, procedió este miércoles a la clausura preventiva de un supermercado ubicado en calle Antonio Crespo, entre avenida Ramírez y Soler.que "recibimos la denuncia de un vecino que fue al local y vio excremento de lauchas. Se procedió a la inspección y a su posterior clausura. Aparte de encontrar excremento se encontró un roedor muerto. Es una falta de respeto y de consideración por la salud del prójimo, que es lo más importante. Sabemos que estos tipos de animales transmiten enfermedades".En ese sentido, manifestó que "periódicamente hacemos inspecciones para ver el estado de la mercadería de los locales, pero en este caso fue por una denuncia. Se decomisó mercadería porque se encontró excremento pero también se clausuró el supermercado hasta tanto se labre el acta con la fiscalía municipal. Luego pasa al Juzgado de Faltas, seguramente habrá una multa importante. Se les dará un plazo para que se pongan en regla y cumplan con las condiciones de higiene. Se pide una fumigación"."Nosotros hacemos cada dos, tres o cuatro meses inspecciones porque son muchos los supermercados que hay en la ciudad. Hemos encontrado en varias ocasiones estos inconvenientes", comentó.Expresó que "Hay denuncias, no muchas, pero instamos a los vecinos a que si encuentren este tipo de situaciones que lo comuniquen, que estamos para actuar y salvaguardar la salud de nuestros ciudadanos. Si son contagiados por alguna enfermedad a través del roedor pueden tener varios síntomas a los que hay que estar alerta"."A veces los comerciantes no quieren inspecciones, tuvimos que ir en muchas ocasiones con la Policía. Se ve más frecuentemente que hay alimentos vencidos, principalmente lácteos, fiambres y demás. Cuando decomisamos este tipo de alimentos los llevamos al Parque Botánico, donde tenemos una retroexcavadora, hacemos un pozo, se lo deposita ahí y se lo tapa. No está en contacto con nadie", señaló.El vecino que quiera denunciar una situación de este tipo debe acercarse a calle Moreno 164, donde está la Subsecretaria de Salud Municipal, o llamar al 4320012.