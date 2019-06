"Si la ambulancia viene en cumplimiento de su función, hay que cederle el paso"

Policiales Violento choque y vuelco de una ambulancia en transitada avenida de Paraná

, aseguró a, el subdirector de la Agencia de Seguridad Vial de la Municipalidad de Paraná, Edgardo Ledesma.Para el funcionario, más allá de ser una cuestión de "sentido común", remarcó que así "está estipulado en la Ley Nacional de Tránsito, la 24.449 ".Sus declaraciones fueron tras las repercusiones que desencadenó el choque y posterior vuelco de una ambulancia sobre Provincias Unidas y Avenida Ramírez de Paraná este martes., aclaró Ledesma, en relación a lo estipulado en el Artículo Nº 41 de la Ley Nacional de Tránsito.Y continuó: "El artículo Nº 61 marca que, insistió Ledesma.el ambulanciero Julio César Maroteni.Con el nuevo sistema de Licencias de conducir, implementado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las capacitaciones a quienes tramitan su licencia de conducir, se brinda, tanto a principiantes como a los que solicitan su carnet profesional, sobre calle Alem 818, en la sede próxima al Registro de Conducir."Brindamos un pantallazo en el que se tratan de abarcar todos los puntos porque hay un desconocimiento de la norma bastante notorio, y que se refleja todos los días, por eso, se extendió el curso a todas las personas", aclaró Ledesma.En la oportunidad, el subdirector de la Agencia de Seguridad Vial de la Municipalidad de Paraná reveló que los conductores, "por más que tengan la licencia de conducir desde hace años, no conocen las normas"."Los conductores vienen negados a hacer el curso, sobre todo los mayores que ya tienen la licencia porque se preguntan qué les vamos a enseñar que puedan no llegar a conocer, y cuando empezamos a trabajar con ellos sobre los artículos de la ley, no los conocen", remarcó Ledesma.