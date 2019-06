Choque y vuelco: "Pasé el semáforo en verde", afirmó el ambulanciero

Policiales Violento choque y vuelco de una ambulancia en transitada avenida de Paraná

Una ambulancia y un utilitario protagonizaron un choque y posterior vuelco en Provincias Unidas y Avenida Ramírez de Paraná este martes. En un principio, se barajaron diversas versiones en torno a como había ocurrido el hecho, pero el conductor de la ambulancia dialogó cony relató los pormenores de lo ocurrido.Julio César Maroteni detalló que "veníamos de sur a norte con una parturienta hipertensa, con trabajo de parto y por eso la gran urgencia que traíamos", tras lo cual expresó que "con los más de 26 años que tengo en el hospital, soy uno de los choferes más viejos en cuanto al manejo y trato de personas"."Desgraciadamente hay gente que va a decir todo lo contrario, opinan sin saber. Pasé el semáforo en verde, no en rojo. Están las cámaras del 911 arriba", enfatizó. Y continuó: "Al señor que me choca lo veo venir, porque estaba pasando autos que se encontraban parados. Había ocho autos detenidos sobre Provincias Unidas de este a oeste. Tenía la visión de que podía esquivarlo. Me tiré hacia la izquierda pero tenía muy encima el cantero de la Avenida. Entonces traté de esquivarlo un poco, porque sino venía derecho a pegarle al lado del acompañante y hubiera sido peor. Ahí fue que pegué contra el cantero y empecé a girar. Di dos vueltas en el aire. Los pacientes quedaron desparramados", describió.Puso de relieve que "es la primera vez que choco. Nunca había protagonizado un hecho así con mi auto y con la ambulancia menos. Agradezco a Dios que por lo menos lo puedo contar".Maroteni opinó que "la gente en la calle tiene que tomar conciencia, prestar atención. Tanto a ambulancias como vehículos de la Policía o Bomberos tienen que dejarlos pasar porque a la prioridad la tenemos nosotros, más allá de que la reglamentación de tránsito es otra, que tenemos que respetar el semáforo en rojo, pero las vidas muchas veces no esperan un semáforo"."Le aviso a la gente que puso en las redes sociales que me hubieran hecho un control de alcoholemia o de drogas que yo no tomo alcohol, ni me drogo ni fumo. Si quieren que vengan al Hospital de Niños y pregunten", remarcó."La ambulancia es mi vida. 26 años estoy acá adentro, salvando vidas y al servicio de la comunidad", completó.