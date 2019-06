Crece la incertidumbre y desesperación de la familia: Ludmila no aparece

Paraná La madre de Ludmila recibió un mensaje pero dudan que lo escribiera la joven

"Un dolor muy grande para la familia"

Paraná Buscan a joven que salió de su casa para reunirse con amigos pero nunca llegó

En la investigación para dar con el paradero de Ludmila Gutiérrez Lescano, de 21 años de edad, "no hay ninguna novedad" sobre su paradero, confirmaron esta madrugada familiares de la joven a. Los mismos señalaron a este medio que con el paso de las horas crece la incertidumbre y también la desesperación entre los allegados a la chica, puesto que, según afirman, la misma nunca se había ido de su casa sin avisar a donde estaba.La familia de la joven hizo la denuncia en la Comisaría Quinta de Paraná y también en Tribunales, donde tomó intervención la doctora Sandra Terreno, quien dio intervención a la División Trata y también a la División Inteligencia Criminal.Los investigadores indicaron que además de indagar a amigos de la joven, también"Estamos angustiadísimos, con mucho dolor, esperando información que no la tenemos, tuvimos un mensaje pero nada más y para nosotros no es ella por la forma en que se expresó, en que escribió, ella no suele enviar mensajes, manda audio", dijo su tía Gerónima en declaraciones a"Somos la familia, la conocemos y por algo cuando lo recibimos vimos que no era ella", agregó para recordar que el mensaje decía "voy para casa".En tal sentido, indicó que la última vez que la joven figura como conectada en el WhatsApp es a la hora "12.49 y a la mamá el mensaje le llego 13.15. En ese momento estábamos en fiscalía y la empezamos a llamar" pero no atendió.Al dar cuenta de la dramática y difícil situación que atraviesan por la desaparición de Ludmila, la tía contó que "su hermanita la ve en la tele y pregunta por ella, es un dolor muy grande para la familia".Y agregó: "Quiero remarcar que si bien ella tiene 21 años, es una niña de prácticamente 15. Ella no tiene muchos amigos, son muy pocos y la fiscalía ya hablo con sus amigas".Por su parte, el abogado de la familia dijo que "hay muchas hipótesis que las está manejando fiscalía" y prefirió no dar más detalles.