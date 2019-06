Entregaron anteojos para personas que no cuentan con obra social

, manifestó asu gran satisfacción al poder hacer entrega en la jornada de este lunes 10 anteojos."Están destinados a gente que tiene la necesidad y no pueden cubrir el gasto de poder adquirirlos. Estamos haciendo entrega de 10 anteojos, lo hacemos en el marco del aniversario del nacimiento de Hellen Keller", aseveró.Asimismo, afirmó: "El tema de la visión es una de las premisas de Lions Club International".Entre los requisitos exigidos para que la comunidad pueda acceder a este beneficio, expresó: "No tienen que tener obra social, ir al dispensario de su barrio, hacer la consulta con el oftalmólogo y después, pedir a las asistentes sociales del lugar, el informe socioeconómico, en el que se indique que no tiene obra social. Con ese diagnóstico y el informe, deben presentar una nota en nuestra sede, de calles Santos Domínguez y Pacto de Unión Nacional, para hacer el pedido", aportó. "Nosotros hacemos el trámite con la óptica", dijo además, Verdes.