Profesor acuna la beba de una alumna mientras da clases

Ainara tiene cinco meses y acompaña a su mamá Rocío a la escuela Leopoldo Herrera, donde este año termina de cursar sus estudios secundarios. Mientras se desarrolla una de las clases, el profesor a cargo acuna a la pequeña.Rocío, expresó aque "estoy muy orgullosa de mi bebé. También vengo con mi sobrina".Por su parte, Esteban Sosa, docente de Formación Ética y Ciudadana, contó a nuestro medio que "comparto muchas horas con mis alumnos en la institución. Reivindico mi profesión pero muchas veces nos toca hacer de padres. No es la primera vez que hago esto, porque hace muchos años que los chicos vienen a cursar y nos encontramos con esta realidad. No tienen la posibilidad de dejar sus hijos en su casa y los traen"."Uno desde la perspectiva docente trata de ser flexible con los alumnos porque nos encontramos con realidades distintas en las escuelas, como el embarazo o no poder dejar sus bebés en sus casas. Las escuelas son transformadoras de conocimiento pero también cumplen otra función, ser familia", resaltó.Consideró que "desde la institución se hace un trabajo muy arduo cuando se encuentran con estos casos. Se busca a los alumnos para que asistan a clases. Hay muchos profesionales interviniendo en algunos casos".Lidia Medrano, La Asesora Pedagógica, explicó aque "desde la Red de Escuelas Nocturnas estamos pidiendo que se cumpla el artículo 43 de la Ley, que establece la creación de jardines maternales en las escuelas nocturnas. Esto haría que nuestras estudiantes puedan seguir cursando sin la necesidad, muchas veces, de tener que abandonar los niños"."Las chicas de ahora son las futuras egresadas, la mayoría viene desde primer año a esta escuela. Hacen muchísimo sacrificio y hemos buscado alternativas. Hemos armado el rincón de los niños, donde tenemos juguetes donados. Necesitamos los jardines maternales", comentó.