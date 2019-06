Ni Una Menos: En Paraná marcharon contra la violencia hacia las mujeres

El inicio del reclamo

Se realizó este lunes la quinta marcha "Ni Una Menos" en diferentes lugares de todo el país, para exigir el cese de los femicidios y de todo tipo de violencia hacia las mujeres. La concentración comenzó poco antes de las 17 en la Plaza 1º de Mayo de la capital entrerriana y luego, la movilización comenzó a marchar hacia los Tribunales de Paraná.Este año, las consignas centrales son "Ni Una Menos por violencias sexistas, económicas, racistas, clasistas a las identidades vulneradas. Aborto legal ya. Abajo el ajuste de Macri, el FMI y les gobernadores".A los tradicionales pañuelos verdes por la legalización del aborto y los violetas asociados desde hace décadas a la lucha contra la violencia de género, esta vez se sumaron los rosas, enmarcados en la Campaña Nacional por la declaración de la Emergencia Violencia contra las Mujeres.Una mujer oriunda de Bahía Blanca expresó aque "como estoy en la ciudad vine a participar, pero no es la primera vez, hace dos años también estuve presente. Quiero la ley del aborto legal, seguro y gratuito. El tema de los femicidios me preocupa mucho, hoy hubo dos en Córdoba. Es triste lo que pasa. La realidad debe cambiar, tenemos que seguir luchando y gritando".Nadia Burgos, por su parte, dijo que "volvimos a tomar las calles de manera multitudinaria no cesa y por lo tanto la organización no va a frenarse. Entendemos que es necesario que los estados y los gobiernos destinen presupuesto real contra la violencia machista. Se deben trabajar distintas problemáticas desde una perspectiva integral. Necesitamos desde asesoramiento jurídico gratuito, hasta asesoramiento psicológico y médico, subsidios habitacionales. Romper con la violencia de género no es algo sencillo, no es una cuestión que se rompa fácil, de la que se pueda salir. Las que ponemos el cuerpo y la vida somos las mujeres y la disidencia, y esto no puede pasar más"."Los datos sobre los femicidios nunca son precisos porque no hay datos oficiales. Los juntamos las organizaciones de mujeres y eso nos duele muchísimo. A los femicidios hay que sumarles los travesticidios. Es un número que crece día a día. Muere una mujer cada 32 horas en nuestro país, víctima de violencia machista. Esto se termina con decisión y voluntad política", remarcó."Hemos logrado que se deje de hablar de crimen pasional y que se digan las cosas por su nombre, femicidios. Esas denuncias no tienen respuesta real. Hay muchos femicidios impunes hoy en día. Necesitamos medidas de prevención reales y justicia para que no vuelva a pasar", señaló.Otra mujer, indicó que "exigimos la implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas, como así también que se declare la ley de emergencia en violencia de género para que podamos estar más protegidas. Ni Una Menos se ha mantenido gracias a la lucha del feminismo que ha tenido la fuerza de sostener año a año estas consignas. Queremos una vida libre de violencias. En este contexto de ajuste las mujeres estamos siendo precarizadas, despedidas".Chiara tenía catorce recién cumplidos y un embarazo de 2 meses, cuando el 10 de mayo de 2015 su novio la mató a golpes y la enterró en el patio de su abuelo. Al día siguiente, mientras todo el pueblo la buscaba, el adolescente comió un asado a metros del pozo en el que había escondido el cuerpo y luego, su papá, un policía local, lo acompañó a confesar.Fue un antes y un después, tanto para la familia, como para el país. El femicidio se volvió un grito de repudio masivo a la violencia de género e impulsó el surgimiento del primer #NiUnaMenos, una movilización de una magnitud sin precedentes que reunió a 150 mil personas en el Congreso y que se replicó en 80 ciudades de Argentina. Sólo en la provincia de Santa Fe era el décimo femicidio en lo que iba del año.