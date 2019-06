UTA no asistió a Trabajo y ratificó el paro de colectivos para este martes

La Unión Tranviarios Automotor no asistió este lunes por la mañana a la reunión convocada en la Secretaría de Trabajo provincia y ratificó el paro que afectará este martes al transporte público en la capital entrerriana.



En el organismo provincial se produjo un encuentro entre empresarios y el municipio, tendiente a acercar otras posiciones entre ambos sectores, aunque aclararon que esto no tiene injerencia en lo que refiere a la paritaria nacional. Lo llamativo del caso es el lugar de reunión, dado que estas negociaciones no tendrían que ver con lo laboral.



"Lo único que podría frenar la medida de fuerza es que se dicte la conciliación obligatoria", remarcaron desde el gremio a Elonce TV. Asimismo, aclararon que la protesta no incluye a los servicios de media y larga distancia.



El secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Entre Ríos, Sergio Groh.



Explicó que la medida de fuerza se enmarca en el "reclamo dentro de las paritarias 2019. Recordemos las paritarias de 2018 terminaron en marzo, se llevan dos meses de discusión y no se ha podido arribar a un acuerdo. Después de varias reuniones, los empresarios no han hecho ningún ofrecimiento. Por eso, nos vemos en la obligación de hacernos escuchar y la manera es con una retención de servicios", explicó Groh.



El paro se realizará en el interior del país, con excepción de Buenos Aires. "Salvo que se dicte la conciliación obligatoria a nivel nacional, el paro está ratificado", dijo el sindicalista y explicó que la reunión de este lunes en la Secretaría de Trabajo "es por otra cuestión. Si fuera por el paro, nosotros no podemos levantar una medida de fuerza a nivel nacional que se decide en el consejo Directivo Nacional", afirmó.