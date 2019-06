Buscan a joven que salió de su casa para reunirse con amigos pero nunca llegó

Ludmila María Ofelia Gutierrez Lescano, tiene 21 años de edad y su familia la busca desesperadamente, desde el pasado sábado, cuando salió de su casa en la zona deSu tía Gerónima, contó a"el último movimiento del teléfono fue el mismo sábado pasado a las 21. Ella, salió de su casa a las 20 y desde ese momento, ni su mamá ni su familia, tuvo más novedades de Ludmila. No se comunicó más ni por mensajes ni llamando", afirmó su tía."Ya se hizo la denuncia en Tribunales también, pero en la Comisaría nos atendieron muy bien", dijo la mujer.y agregó que "los amigos con los que se iba a encontrar, tampoco tuvieron comunicación con ella desde hace dos días y dijeron que tampoco llegó a encontrarse con ellos", dijo Gerónima."No tenemos ningún dato y lo poco que nos dijeron los amigos, se lo dijimos a la Comisaría Quinta cuando hicimos la denuncia. Ella no es deni tampoco bajar. Además, no llevó dinero y su DNI lo dejó en su habitación", dijo y agregó que "estamos muy angustiados en la familia", remarcó.Cualquier dato que pueda ayudar a dar con el paradero de Ludmila,