El Vivero Municipal entrega árboles para la plantación en veredas

El Vivero Municipal de Paraná inició este lunes la entrega de árboles a vecinos en el marco del Plan de Forestación Urbana. Las especies son producidas íntegramente en el predio de la zona norte de la ciudad.En declaraciones al programade, Carlos Morbidone, subdirector del Vivero, explicó que la entregan que realizanMorbidone aclaró que el vecino no puede elegir el árbol que quiere sino que se le entrega el que le corresponde de acuerdo al ancho de vereda, la orientación y los otros árboles existentes en el lugar."La ciudad es un ámbito muy hostil para los árboles, tienen todas las dificultades para existir y no todas las especies se adaptan a las condiciones malas que tienen que soportar", indicó.Morbidone indicó que en esta época del año "en el Vivero nos abocamos fundamentalmente a la entrega de árboles para la forestación urbana, conocida como arboleado de alineación".En tal sentido, destacó que cada vecino se encarga de plantar el árbol que retira; lo cual "nos da una tranquilidad de que el árbol va a tener muchas chances de prosperar porque si el vecino se molesta en acercarse hasta aquí es porque realmente lo quiere. Lamentablemente, esto no ocurren con las plantaciones que hace la municipalidad, ya que mientras se van plantando, los vecinos retiran los árboles porque no los quieren".Por año, el Vivero Municipal entrega entre 600 y 700 árboles, "y muchos prosperan", remarcó Morbidone.El vecino que esté interesado en retirar un árbol para plantar en su vereda, debe acercarse hasta el, donde una vez que se constata el domicilio, "le entregamos el árbol con las recomendaciones, y", dijo finalmente el subdirector del lugar.