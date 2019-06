Cómo son las campanas verdes para residuos reciclables que instalarán en Paraná

Ubicación de los contenedores

En las instalaciones del Centro Municipal de Recepción y Transferencia de Neumáticos fuera de Uso (NFU) -ubicado en calle Churruarín 2.440-, se recepcionaron las primeras campanas verdes, de un total de 50 que fueron adquiridas por el Municipio de Paraná a la empresa Abati S.A. para su instalación en diferentes plazas y parques de la ciudad.Al respecto, la titular de la subsecretaría de Medio Ambiente de la comuna, Rosa Hojman, explicó que esta primera entrega tiene por objetivo ir conociendo el funcionamiento de estos nuevos contenedores. "Se constituye en una nueva instancia en el trabajo de reciclaje que venimos encarando, donde los vecinos van a poder acercar a la plaza más cercana, sus residuos reciclables -papel, cartón, plástico, vidrio y metal-, secos y limpios".Aclaró al respecto que "genera un circuito diferente al común de los residuos. No los busca el camión sino que directamente realiza su retiro la gente de la Cooperativa Nueva Vida que trabaja en la Planta Clasificadora y, al estar secos y limpios, tienen mayor valor. Desde la Municipalidad les pagamos un subsidio pero esto se complementa con la donación de los residuos de la ciudad y, que estén en buenas condiciones, hace que se paguen mejor y sean mayores sus ingresos".Esta adquisición, según se informó desde la comuna, se enmarca en el trabajo por el cuidado del medio ambiente que viene encarando el área desde el inicio de la gestión.Las campanas verdes se ubicarán en la mayoría de las plazas y espacios públicos de nuestra ciudad y su instalación se fijó en cercanías de las garitas policiales. "Vamos a tener un circuito de recolección semanal, pero hemos mantenido reuniones con la Policía de la Provincia, para que el agente afectado al espacio público sea el encargado de informar al director de la Planta de Reciclaje cuando el contenedor se encuentre colmado en su capacidad. Dentro de esta campana hay un `big bag´ que es una bolsa que se saca para que el camión la retire con destino a la planta, dejando espacio para una nueva", explicó.Finalmente, recordó que la separación de residuos es una decisión política del Intendente Sergio Varisco que comenzó al inicio de la gestión. "Reconocemos que existen dificultades en la separación pero nunca dejamos de insistir. Hemos dado charlas en las escuelas, en diferentes instituciones y se han creado programas anexos como el de neumáticos en desuso, residuos electrónicos y próximamente el de aceites vegetales usados. Vamos dando respuesta a los diferentes tipos de residuos y hoy, el residuo domiciliario, el que se genera en la familia, reciclable, se podrá acercar a la plaza más cercana y esto va a disminuir la cantidad de residuos que terminan en el volcadero y espero que dentro de poco, al relleno sanitario"."Redunda en un beneficio no solo ambiental, porque estos residuos no se destinan al volcadero sino también social, porque estamos trabajando con gente que salió del volcadero y hoy trabaja en mejores condiciones", remarcó la funcionaria.En el marco de la actividad de Eco Canje que se desarrolló el pasado sábado en plaza Sáenz Peña, se realizó la presentación de estas campanas verdes, las que serán ploteadas para indicar el uso y finalidad de estos nuevos contenedores para residuos reciclables.