Gimnasio Taian se sumó al "día Mundial sin Tabaco" con una caminata

Hoy viernes 31 es el día Mundial sin Tabaco, fecha establecida por la Organización Mundial de Salud (OMS) para concienciar a la población sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición de las personas al humo del tabaco ajeno.La campaña internacional de este año se centra en "el tabaco y la salud pulmonar", con el objetivo de generar conciencia sobre las consecuencias negativas del tabaco para la salud de los pulmones, que van desde las enfermedades respiratorias crónicas hasta el cáncer.En este marco, desde Gimnasio Taian se realizó una caminata que partió desde la puerta del lugar (Av. de las Américas 2630), con llegada al Club Neuquén. Hubo actividades previas en el Gimnasio."A través de la actividad física tratamos de fomentar hábitos saludables, inculcando que más allá de concurrir al gimnasio a hacer algún tipo d actividad física, concientizamos para que traten de hacerse chequeos médicos, de no consumir tabaco, de moverse un poco más y mejorar la calidad de vida", afirmó a, Andrea Sanfilippo.En el mismo sentido, desde el lugar, la médica cardióloga Natalia Salcedo (matrícula 10690) resaltó: "No fumar es importante para tener salud. El cigarrillo no es un elemento inocuo, tiene 3000 sustancias, el elemento adictivo es la nicotina, además tiene un montón de elementos cancerígenos y también sustancias muy tóxicas para el endotelio que es un órgano muy importante, y ahí empiezan las enfermedades, infarto, ACV, EPOC, cáncer, no sólo de pulmón, sino también con otro tipo de cáncer. Hay efectos inmediatos, como taquicardia, hipertensión, piel reseca, se pierde el gusto, el olfato. Y hay efectos a largo plazo que dan riesgo de muerte"."El fumador pasivo existe, hay 6000 muertes por año de fumadores pasivos, 44.000 fumadores activos que mueren por año, también se produce la muerte súbita de lactantes, relacionado con el humo del cigarrillo, otitis y demás", manifestó la especialista.