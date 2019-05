No habrá servicio de transporte urbano el martes en Paraná por el paro de UTA

La Unión Tranviarios Automotor lanzó un paro a nivel nacional para el martes 4 de junio desde las 00hs, ante la falta de avances en la negociación paritaria con la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (Fatap), que agrupa a las entidades empresarias de los servicios urbanos del interior del país."Debido al fracaso de las negociaciones que se mantienen en el marco de la paritaria en el ministerio de Trabajo de Nación, porque la Fatap no hizo ningún ofrecimiento al requerimiento de una adecuación salarial pedida por el consejo directivo nacional de UTA", explicó a, el secretario gremial de la UTA, Sergio Gro.Fue en ese sentido, que el sindicalista confirmó que el paro convocado para el martes 4, desde las 00hs, "en la provincia, afectará al servicio urbano de pasajeros, no así a los servicios de media y larga distancia"."No se puede dar un número, ni cerrar la paritaria tampoco, porque no sabemos de cuánto será el índice de inflación de este año", acotó, al tiempo que indicó: "(El aumento) debe alcanzar ese índice y que la paritaria quede abierta para volver a rediscutir en el transcurso del año".Finalmente, el sindicalista remarcó que desde la UTA se mantienen "abiertos al diálogo", y fue en ese sentido que bregó para que el conflicto se resuelva los más pronto posible, a fin de revertir las medidas de acción sindical dispuestas para el día martes 4, a partir de las 00hs.