Haddad: "Hay muchísimas cosas que corregir en la ciudad"

Política Presentan una aplicación web para controla la gestión municipal de obras

El candidato a intendente por el Partido Socialista, Marcelo Haddad, resaltó su propuesta de "ciudad digital" y cuestionó que actualmente "el 10 por ciento de Paraná no tiene agua potable, el 35% carece de cloacas. No contamos con una planta de tratamientos de efluentes cloacales, tampoco de efluentes industriales. Los arroyos están completamente sucios, por lo que llueven dos gotas y la ciudad se satura. Debemos sanearlos para que sean el drenaje pluvial natural de la ciudad".de, expresó que "estamos insistiendo en que el resto de los candidatos le puedan decir a la ciudad exactamente qué van a hacer".A ldar cuenta sobre la aplicación web para controla la gestión municipal de obras, precisó que "permitirá no sólo decirle al Estado propuestas, sino que el ciudadano podrá geolocalizarse, saber que el reclamo tiene un número, que está en tal área y que determinado día te lo van a arreglar, no cuesta nada.""Hay muchísimas cosas que corregir en la ciudad", resaltó, a la vez que ejemplificó: "No hay métrica en la ciudad. Si se consulta cual fue la infracción de tránsito la semana pasada no van a saber contestarle". Por ello, hizo hincapié en que "hay que tener la tecnología aliada a las políticas públicas. Esto es fundamental. Esto genera previsibilidad al empleado público, porque llega al municipio y sabe lo que tiene que hacer".Manifestó que "da pena recorrer las unidades municipales y ver grupos de empleados que no tienen un programa de trabajo. No hay un panel que lo explicite. Así se desperdicia mucho tiempo y dinero de los paranaenses".Haddad enfatizó además que "no puede ser que cada intendente se crea que la ciudad se fundó con él y deje la estela cósmica de amigos"."Vengo de la actividad privada, soy contador y tengo clientes que se quieren instalar en el Parque Industrial y no hay espacio. Además cualquier emprendedor serio tiene premisas de cuidar a su cliente, personal y el medio ambiente. Nadie se va a instalar si no tiene una planta de efluentes industriales. Los paranaense tenemos mucho más para dar y la posibilidad de ser parte de una red de ciudades inteligentes es una realidad", completó.