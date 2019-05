"Jornada de pérdida" para taxistas ante el paro nacional

Este miércoles se cumple un paro nacional convocado por la CGT y al cual adhirieron la mayoría de los gremios. No hubo transporte, actividad en escuelas públicas, bancos y oficinas estatales."No ha pasado nada. En cuatro horas de trabajo por la mañana saqué tres viajes, y tras retomar a la tarde no tuve ningún viaje", dijo Cristian, mientras aguardaba junto a sus compañeros en la parada en la Plaza 1º de Mayo de la ciudad de Paraná. En tal sentido, dijo aque el paro los perjudica porque "uno tiene que pagar cuentas, los gastos del auto, pero no pasa nada".Tras ello, indicó que "un día normal a principio de mes se trabaja medianamente, y se hacen unos 10 viajes por días, con suerte 15 o 20; pero después hay que estar todo el día para hacer una moneda".Un colega de Cristian, coincidió con sus declaraciones y agregó que "la jornada ha sido bastante complicada y cada vez se hace más difícil asumir los gastos. La gente está empezando a recortar sus gastos en remis, taxis y toma colectivos. Hoy la gente no salió a trabajar y el que fue lo hizo caminando, por lo que hubo menos viajes que otros días". En casi seis horas de trabajo, tuvo "dos viajes" cuando en días de actividad normal realiza "entre siete y ocho"."Es una jornada de pérdida, tenemos gasto de combustible, es salir a la calle, es perder tiempo", dijo finalmente el trabajador.