Buscan un lugar que asista a un hombre en situación de calle que sufrió un ACV

Alicia Luna Franco es hermana de Julio Esteban Rodríguez y busca para el hombre de 57 años, que está en situación de calle, una mejor calidad de vida.En diálogo con, la mujer contó que "no consigue" ningún centro que lo asista."Tuvo un ACV hace un año y si bien camina, no puede valerse por sí mismo. Mi hermano está en situación de calle, duerme en la plaza 1º de Mayo; cuando llueve se resguarda en una galería. La única que lo asiste soy yo", dijo.La mujer afirmó que el hombre no puede quedarse en su vivienda ya que no cuenta con lugar para alojarlo y además, porque "tengo otra persona discapacitada a la cual cuidar".Mencionó que Rodríguez tiene otros familiares, pero "no están para él, la única que la asisto soy yo"."En las instituciones en las que ha consultado, no me han dado respuestas. Por ejemplo, en Teresa de Calcuta, nos dijeron que debe valerse por sus propios medios, en el Pascual Palma, me dijeron que para estar allí, debe tener una enfermedad crónica, para poder internarlo, así que tampoco es para él, porque ese lugar es transitorio. En Fidanza realicé todos los trámites que me solicitaron con asistente social, médico clínico, cardiólogo y lo dejaron en lista de espera, porque dicen que tiene prioridad la gente de más de 65 años", relató.