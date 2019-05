Se realizó una nueva concentración para pedir por el Derecho al Aborto Legal

En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, cientos de personas acompañan en todo el país el relanzamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.Paraná se sumó a la iniciativa y realizó una actividad en plaza 1º de Mayo. "Estamos acompañando desde diferentes puntos del país en las plazas públicas, donde irrumpe nuevamente la marea verde para exigir en este año particular, de elecciones, que el proyecto se apruebe, que el aborto sea legal, seguro y gratuito", explicó aAsimismo, dijo que "legalizar el aborto es un tema de salud pública, de derechos humanos, de justicia social. La campaña cumple 14 años. Nuestro lema es: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Queremos que las compañeras, las niñas y todas tengan garantizada la seguridad".Sofía Uranga, expresó que "ha sido una convocatoria abierta a todos los sectores políticos para acompañar. Es conmovedor ver la cantidad de jóvenes que vienen a militar y apropiarse de esta campaña. Sin un Ministerio de Salud en la Nación, es muy difícil que podamos ver la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas"."Hay muchas personas que hablan de lo que es el derecho a la vida. Ningún derecho es absoluto, hay que poder valorar los derechos que tenemos las mujeres y todas las personas gestantes para poder definir cómo ejercer nuestros derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Los que plantean salvar las dos vidas plantean una falsa dicotomía, porque no se salva a ninguna vida. Tenemos que entender que la fuerza que tiene esta marea verde va más allá de cualquier grupo minoritario y antiderechos que lo único que hacen es confundir a las personas. Están en contra de métodos anticonceptivos que está completamente avalados en términos normativos y de salubridad", indicó."No hay que dejarse engañar por las diferencias políticas y partidarias, sino que hay que acompañar a la marea verde porque el cambio ya está en marcha. El que no se la banque va a tener que revisar. No se discuten decisiones individuales sino derechos", finalizó.