Taxistas no adhieren al paro y toman reservas para los traslados

Sobre la situación del taxi

Con motivo del paro nacional previsto para este miércoles,consultó en la Cooperativa de Radio-Taxi de Paraná cómo brindarán el servicio, atento a que en la ciudad no habrá ni transporte urbano de colectivos ni circulación de trenes., el presidente de la Cooperativa de Radio-Taxi de Paraná, Sebastián López Frank."Para nosotros, es un día más en el que se trabaja con normalidad, los 180 autos con las reservas y pedidos habituales", sentenció.En la oportunidad, estimó que "mañana vamos a estar a full". Es que con motivo de otros paros anteriores, advirtieron un "aumento en las reservas y se trabaja más que otros días".Al no haber ni colectivos ni trenes, los vecinos comparten el taxi, un medio de transporte que no les es habitual", comentó López Frank."Lamentablemente, no podemos adherir al paro por la situación que atraviesa el taxi hoy día", remarcó el presidente de la Cooperativa de Radio-Taxi de Paraná. "Está complicado, porque la cantidad de viajes bajó hasta en un 30%", sentenció."La Cooperativa se mantiene por la trayectoria y el prestigio, pero se complica para pagar el sueldo de los empleados, los aportes, impuestos, además de los insumos y las reparaciones de los vehículos; todo se traduce en un aumento del mantenimiento de los vehículos y la actividad", explicó López Frank.