María Magdalena cumplió 100 años y dejó un consejo para la juventud

María Magdalena Góngora conocida como "Mangacha" cumplió este martes 100 años de edad y los celebró en barrio San José Obrero de la capital entrerriana junto a su familia.María una de sus hijas se mostró muy emocionada por la celebración y contó aque la cumpleañera tiene cuatro hijos."Desde 1989 está viviendo conmigo. De salud se encuentra re bien. Es un poco inquieta, nada más. Ella se acuerda de todo, incluso en algunos aspectos está mejor que nosotros. Ella es de la zona de El Quebracho", contó y señaló que desde 1952 reside en Paraná.Mientras tanto, Mangacha admitió que "no pensaba llegar a 100 años, pero gracias a Dios me encuentro bien de salud".Y no dejó pasar el momento para aconsejar a la juventud:, recalcó.Sobre los festejos, puso de relieve: "El mejor regalo es la presencia de la persona. Pasar bien en familia".Asimismo, recordó que trabajó toda su vida. Muchos años los hizo "en casa de familia. Después me jubilé en el asilo de Ancianos San Vicente de Paul"."Ahora me levanto a las 10.30. Hago unos buñuelitos, pero ya casi no me dejan tocar nada en la cocina", expresó.En referencia a sus años de trabajo en el campo, manifestó que "en tiempo de cosecha cocinaba guiso o puchero y a la tarde mate cocido para la gente que trabajaba" en la actividad de recolección de los granos.Como dato anecdótico mostró el comprobante de que participó de las últimas elecciones y tiene previsto concurrir nuevamente a sufragar en los comicios del 9 de junio. Recordó incluso que en una oportunidad fue presidenta de mesa en El Quebracho.