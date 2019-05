Cómo cuidar las plantas en esta época del año y las opciones para el jardín

Desde Viviero El Bosque indicaron aque "en esta temporada se recomienda. Si bien en verano se riega durante la noche para que el sol no afecte la planta, en invierno es todo lo contrario,".Además las plantas, árboles y arbustos se pueden cubrir con una malla antihelada, que "las protege del frío y les permite respirar adecuadamente", dijo Lautaro.Asimismo, indicó que "es tiempo de plantar y trasplantar. En esta temporada tenemos los cítricos que están en su esplendor, como los crisantemos (40 pesos cada uno o dos por 60$), las prímulas (2 por 60 pesos), petunias, violetas y pensamientos. Hay gran variedad de precios y también depende el tamaño". En este momento, la Santa Rita "es una de las más buscadas porque tiene flor durante todo el año y es muy colorida; son muy rústicas y no necesitan mucho cuidado, pero si necesita mucho sol".Respecto al cuidado de las plantas de interior, Lautaro indicó que "hay que alejarlas de los calefactores y controlar la humedad; si bien en invierno se baja la intensidad del riego, al estar calefaccionadas hay que controlarlas más y regarlas más".Otra opción son las aromáticas, "Son bastante rudas y toleran bastante el frío; solo hay que tener cuidado de no excederlas con el agua". Perejil, albahaca y también la ruda, son las alternativas si decidimos tener esto tipo de plantas en nuestro jardín.