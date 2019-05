El recuerdo de Susana Cicchitti, una defensora por los derechos de los animales

Falleció este domingo a los 65 años y a causa de una enfermedad terminal, la conocida proteccionista de Paraná, Susana Cicchitti. Fue el ex subsecretario de Zoonosis municipal, Pedro Ríos, quien a través dela recordó como "un baluarte importante en todo lo que ha sido temática animal en la ciudad"."Siempre trataba de mejorar la vida de los animales; siempre se preocupaba por el maltrato", aseguró el ex funcionario municipal, al tiempo que recordó: "Más de una vez me llamaba para que fuéramos a atender a algún perro o caballo herido o lastimado"."Fue gestora de una cantidad de avances en políticas en favor de los derechos de los animales, como la castración masiva, decirle `no´ al circo de los animales, el tema de los animales enjaulados, y el `Basta de TAS´, fue una de las propulsoras en ese cambio de mentalidad y en el que hay que seguir avanzando", destacó Ríos, quien se definió como un compañero de trabajo y amigo personal de Cicchitti.