Teme que sus antiguos cuidadores vuelvan a tomar represalias por pagos adeudados

Roberto Aníbal Maldonado hace unos años atrás sufrió un ACV hemorrágico y quedó inmovilizado del lado izquierdo del cuerpo. A través de Elonce TV, denunció que fue golpeado por sus antiguos cuidadores debido a que, según dijo, su sobrina se quedó con el dinero que la obra social le abonó por el servicio.



"Mi sobrina era la encargada de pagarle a los cuidadores porque yo soy discapacitado. La obra social les debía tres meses y cuando la llamaron a ella para pagarle, cobró $176.000 pero no le pagó el dinero a los cuidadores", rememoró.



Y continuó: "Ellos hablaron con mi sobrina para que les pague, pero ella les dijo que yo tenía el dinero".



De acuerdo a los dichos de Maldonado, los cuidadores se presentaron en su domicilio, el 2 de mayo, a las 18.30, para exigir el pago por los servicios brindados.



"Me ataron, me golpearon, me pasaron un cuchillo por el cuello. Me ahorcaron y me metieron un repasador en la boca. Me ataron a la silla y me querían ahorcar con un tallón", recordó el hombre.



Según indicó, estuvo atado a la silla durante dos horas hasta que pudo zafarse y pedir ayuda. "Me robaron el celular, la tarjeta de cobro y herramientas", indicó Maldonado.



Y en ese sentido, insistió: "Al dinero de las cuidadoras lo tiene mi sobrina. Ella se quedó con el dinero y hasta compró un auto nuevo".



Finalmente, apuntó que sus antiguos cuidadores son "de barrio Capibá".



"Pido protección a la Policía", imploró. (Elonce)