Conmemoración de la Revolución de Mayo: se realizó el tradicional desfile

El testimonio de la gente que concurrió a "vivir" el desfile":

Se cumple este sábado el aniversario 209º de la Revolución de Mayo que tuvo lugar en 1810. Las actividades organizadas por la Municipalidad de Paraná se iniciaron a las 8 de la mañana con el izamiento del Pabellón Nacional en el mástil de la Plaza 1º de Mayo. Seguidamente, a las 9 se llevó a cabo el solemne Tedeum en la Catedral Metropolitana., en diálogo con, aseguró: "Nos agrada que tantos vecinos participen, ya lo había visto en la vigilia del 2 de abril y el desfile de esa fecha, por nombra uno de las últimas conmemoraciones. Esto es absolutamente espontáneo, estos son vecinos que vienen a ver un desfile, en una mañana fría".Seguidamente, se realizó el tradicional desfile conmemorativo de esta fecha, con fuerzas militares y de seguridad conjuntamente con el Regimiento de Granaderos Escolta Presidencial en avenida Alameda de la Federación (entre Córdoba y Catamarca).- "Siento una gran emoción, vengo a traer a mis hijos para que vean a su papá, desfilar. Es importante que sepamos reconocer las fechas patrias y participemos de estas conmemoraciones".- "Tres de mis sobrinos están desfilando. Me encanta participar de estos eventos. Estoy muy emocionada. Me acuerdo de las fechas patrias cuando las celebrábamos en la escuela. Hoy no se conmemora de la misma manera que antes. Pero esto es una muestra del sentimiento de nuestro pueblo".- "Mi marido está en el cuerpo de reserva del Ejército. Siento un gran orgullo. Esta es la primera vez que desfila. Acompañar en este desfile es acompañar al país, más que nada en esta situación".- "La Patria es un signo nacional. Estoy orgulloso de ver desfilar a mi papá en este desfile", dijo uno de los niños de corta edad, que participó del desfile.- "Es hermoso este desfile. No puedo hablar de la emoción, esto me recuerda las viejas épocas en que participaba de este tipo de actos".- "Me encanta el desfile, es emocionante. He desfilado en la escuela, y me trae muchos recuerdos".- "Este festejo patrio es muy lindo, estoy muy contento de que haya venido tanta gente. Hacía mucho tiempo en que no disfrutaba de un evento político. Tenemos que sentir la bandera en el corazón, todos deberíamos sumarnos a este tipo de conmemoraciones".Finalmente, se sirvió un chocolate con facturas en una carpa que estará ubicada en Alameda de la Federación y Tucumán. El servicio estuvo a cargo del personal municipal dependiente de Comunidades Vecinales.