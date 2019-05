Obra Don UVA: "El problema económico es muy grande", dijo una de las religiosas

La obra, con treinta años en Paraná

Las Hermanas Siervas de la Divina Providencia son una comunidad de mujeres consagradas a Dios "con los vínculos religiosos de pobreza, castidad y obediencia"."Estamos empeñadas en el servicio caritativo a los últimos entre los últimos, a quienes los demás rechazan, según el carisma del sacerdote del clero de Bisceglie, Don Pasquale Uva, nuestro Fundador", explicó en, la hermana Carmen Patat, miembro de la congregación Siervas de la Divina Providencia.La religiosa contó los orígenes de la congregación posterior a la primer guerra mundial en 1922, su llegada a la ciudad en Paraná hace más de 30 años por mediación del cardenal Karlic cuando era presidente de la conferencia episcopal y dio cuenta de la difícil situación económica por la que atraviesan los cinco institutos que componen la obra en su totalidad, la mayoría de ellos ubicados en el barrio Paracao.. "Lo que para algunos puede ser un lujo, para una persona que está 24 horas del día en una silla de ruedas poder entrar en una pileta climatizada, recibir masajes y poder moverse libremente en ella es un cambio de calidad de vida", explicó.", afirmó la hermana Carmen. "Nos mantenemos y mantenemos las instituciones con los aportes de las obras sociales cuyo monto de prestación lo establece el ministerio de salud en base a la ley nacional de discapacidad", explicó."Se nos exige un montón de cosas: calidad del edificio y de la prestación; calidad de los alimentos, auditorias, todas exigencias que debemos responder en función de brindar un servicio de calidad a las personas con discapacidad", especificó.Asimismo dijo que "hace varios años venimos con descuentos en los pagos que son muy grandes, pasan a planillas complementarias y no se pagan, el aporte que dan las obras sociales por las prestaciones no se modifican en función de la inflación y hay modificación de haberes que debemos pagar al personal que trabaja"."Estamos asistiendo a unas 160 personas y hay 100 personas trabajando. Ya se nos hace imposible", remarcó y prosiguió "al pensar en cerrar una obra, se nos parte el corazón por las personas que quedan sin atención y por los trabajadores que sosteniente sus familias, un receso de pago es una fuente de sufrimiento; estamos intentando todo para que no suceda".La religiosa remarcó: "Seguimos confiando en la divina providencia y en las personas de buena voluntad".La obra de Don UVA se origina con la llegada a nuestro país, desde el sur Italia, de 3 religiosas (siervas de la Divina Providencia) que fundan esta institución en 1989, asistiendo a un grupo de ancianas de la ciudad, y luego a niños y adolescentes con discapacidad en la Parroquia del Carmen. Más adelante, y luego de varias mudanzas, las hermanas deciden invertir los ahorros de toda la congregación en Italia en esta estructura ?que se finaliza en 1995- y que da servicios de escolaridad y pre talleres. Con el tiempo, se fue adaptando a los cambios normativos y sociales y en el 2014 abre el Centro de Día Don UVA.Fuente: FM Corazón.