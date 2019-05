Se entregaron los puestos del nuevo Mercado Sud de Paraná

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

La Municipalidad de Paraná otorgó puestos de alimentación saludable en el histórico Mercado Sud. El Intendente Sergio Varisco y autoridades de la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo encabezaron la actividad que tuvo lugar este viernes, en el edificio ubicado en calle Villaguay y Presidente Perón, en la vecinal Sáenz Peña.



El renovado espacio cuenta con 11 puestos que serán destinados a la comercialización y producción de alimentos y/o bebidas, categorizados como "Saludables" mediante la Ordenanza 9.713. Además, se encuentran otros locales en el exterior.



"Es una vieja deuda del Municipio de recuperar este mercado; creemos en los emprendedores, por eso las ferias; la idea del Mercado en tu Barrio y también esta iniciativa que promueve productos saludables", señaló el Presidente Municipal. Además señaló que "aún estamos con algunos detalles faltantes en este Mercado, una marquesina y rejas; pero de todas formas no queríamos dejar de abrir este ámbito, porque los trabajos están concluidos". Luego, Varisco auguró para que "este Mercado pueda ser el sitio que fue hace años; que los ciudadanos lo disfruten".



El mandatario paranaense también manifestó que "la libertad de comercio que rige en el país no impide la instalación de grandes superficies para supermercados. Pero nosotros creemos en el mercado de barrio como será la función de éste, en los emprendedores que llevan adelante una gran actividad en la ciudad de Paraná y otorga empleo a emprendedores que logramos asistan a las ferias nacionales".



Además, el Jefe Comunal destacó las políticas de gestión "en apoyo a los emprendimientos locales, con la entrega de créditos a través del Copromem, la recuperación del cordón frutihortícola en el Vivero Municipal y la instalación de nuevas empresas en el Parque Industrial", dijo. A esto, también sumó el Intendente "la necesidad de contar con un Polo Tecnológico que nos permita concentrar las industrias sin chimeneas".



El Mercado Sud fue intervenido para su recuperación y puesta en valor por esta gestión de gobierno para el resguardo del patrimonio del edificio paranaense, con una rica característica arquitectónica. Una vez concluida todas las tareas de mejorado, el Mercado funcionará de lunes a sábado de 8 a 13 y de 17 a 21. En tanto que domingos y feriados, solo permanecerá abierto por la mañana.



Los puestos serán destinados a emprendedores y comerciantes de productos de alimentos categorizados como "Saludables", mediante la Ordenanza 9.713, que establece "la habilitación general y el otorgamiento de permisos particulares de uso precario para la elaboración y comercialización de alimentos y/o bebidas, categorizados como 'Saludables'; es decir, aquellos alimentos que brinden los nutrientes necesarios para mantenerse sano, sentirse bien y tener energía".



Los locales deberán ofrecer productos y alimentos orgánicos, ecológicos y saludables. Además de cumplimentar con todas las medidas de manipulación e higiene, que requiere todo tipo de mercadería de este tipo. Deben ser alimentos que estén incluidos en planes de alimentación especiales, ya sea para las personas hipertensas, celíacas, diabéticas, intolerantes al gluten y/o lactosa, entre otras.



Este viernes se otorgaron puestos de comercialización de comidas venezolanas y productos orgánicos; hamburguesas y mayonesas veganas; dietética; pescados, productos varios para celíacos, diabéticos, vegetarianos y alérgicos; pollos y cerdos; y un puesto de la Asociación de Celíacos de Entre Ríos, los cuales se encuentran dentro de las instalaciones. En tanto que en el exterior se puede encontrar una carnicería, verdulería, panadería, productos de limpieza, entre otros. Además vale remarcar que próximamente se otorgarán los puestos vacantes.



Por su parte, Cecilia Pautasso, presidenta de la Asociación de Celíacos de Entre Ríos, remarcó que este sitio no sólo será para la comercialización de los productos, sino también para generar una interacción entre los emprendedores para conseguir la materia prima de cada producción. "Aquel que tenga que producir una galletita, queremos que pueda comprar la nuez al compañero de feria y esta interacción es lo que también hace a la ciudadanía y a la valorización de este tipo de cosas. Por eso no hay que dejar de destacar y agradecer a la Municipalidad de Paraná. En nuestro caso, la visibilización de la temática de celiaquía, única en el país", señaló. Asimismo, Pautasso reconoció que es el único Municipio del país que acompaña la iniciativa de puestos saludables, por su accesibilidad a estos productos y los costos de los alimentos.



Puesta en valor

La renovación del Mercado Sud estuvo bajo la proyección y supervisión de la Dirección de Diseño Urbano Arquitectónico Municipal. Las labores de resguardo del patrimonio del edificio paranaense, con una rica característica arquitectónica, consistieron en minuciosas intervenciones integrales para solucionar problemas técnicos edilicios como humedad, desagües, contención de mampostería, reacondicionamiento de techos y demás. Además, se trabajaron en todos los espacios interiores, exteriores y veredas.



Por otra parte, la Dirección ya avanzó con el proyecto para llevar a cabo la segunda etapa que contempla el equipamiento del edificio para la puesta en funcionamiento con los locales comerciales. Asimismo, esto contempla la remodelación del predio lindante (sobre calle Presidente Perón), para en un futuro permitir diversas actividades.



Se trata de un edificio que fue proyectado en 1.933 por la sección de Arquitectura del Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad de Paraná. El terreno donde se levantó el mercado, calles Presidente Perón y Villaguay, fue donado por el vecino Faustino C. Solari. Durante años cumplió un rol importante como mercado, abasteciendo a los vecinos de la zona. Esta función la cumplió por décadas hasta su cierre y se destinó como edificio para el funcionamiento de oficinas municipales.



El edificio se plantea con una tira de locales dispuestos hacia la calle, que a manera de "L" rodean la nave central en doble altura, con cubierta liviana sobre cabriadas metálicas y una gran lucarna (tragaluz) en el centro que aporta luz cenital. Y un sector de subsuelo hacia la esquina que se destina a depósitos de los locales.



La fachada es de lenguaje art decó. Y el ingreso principal dispuesto de manera central sobre la fachada de calle Villaguay es realzado por un cuerpo de mayor altura, debido a la incorporación de un entrepiso destinado a la administración. Se plantea, además, ingresos independientes a cada uno de los locales, siendo el situado en la ochava de mayor importancia, mostrando un motivo ornamental en relieve del escudo municipal.