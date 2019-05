Con la presentación de La Mosca se reinaugura hoy el Anfiteatro Municipal

Cronograma de actividades

Detalles de la puesta en valor del Anfiteatro

Este viernes a partir de las 19 dará lugar la Feria Patria donde se reinaugurará el Anfiteatro "Héctor Santángelo". Serán tres noches, hasta el domingo 26, con entrada libre y gratuita, para celebrar este acontecimiento cultural en la capital entrerriana, en el cual se presentarán artistas nacionales y locales, la Feria Patria con emprendedores y área gastronómica y muchos otros atractivos.La jornada del sábado también involucra la agenda del nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.En esta Feria Patria, se presentarán más de 80 emprendedores locales y 40 puestos gastronómicos.19:00 horasInauguración Puesta en valor Anfiteatro "Héctor Santángelo" con la presencia del Intendente19:30 horasApertura de Feria Patria y show en el Anfiteatro: actuarán Luis Curvelo y grupo folclórico y danza, y Luis Copello con su folklore fusión. Luego21:30 horasApertura de la Feria de Emprendedores, patio de comidas y fogón criollo08:00 horas: Izamiento del pabellón nacional en la Plaza 1º de Mayo08:15 horas: Saludo protocolar al Presidente Municipal en el patio del palacio Municipal09:00 horas: Solemne Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, preside Vicario Gral. Mons. Eduardo Tanger)10:30 horas: Desfile militar y fuerzas de seguridad junto al "Regimiento de Granaderos Escolta Presidencial", en Alameda de la Federación, ubicación palco oficial, atrio escuela Del Centenario.17:00 horas: Feria Patria en el AnfiteatroActuación: Banda Militar Segunda Brigada Blinda; Sabés que Sí y Ezequiel; Vale Cuatro y18:00 horas: Feria Patria en el Anfiteatro: La Posta (teloneros de Los Tipitos), María Cuevas y Los Hermanos Ceballos con chamamé litoraleño; Vale Cuatro y"Lo que se encaró en el Anfiteatro no fue una reforma, sino una puesta en valor. Se procedió a la reconstrucción y reperfilado de las barrancas para su estabilización, en ambos laterales, encarándose la construcción de un drenaje pluvial", señaló la inspectora de obra, la arquitecta Gabriela Caisso.Explicó que se trata de los trabajos más importantes que se llevaron a cabo en el Anfiteatro por el peligro que corrían las barrancas, dado el gran caudal de agua que desembocaba en estos desniveles naturales del parque. Estos trabajos implicaron "una reconstrucción de las escalinatas que se encontraban deterioradas por los movimientos que sufrieron", destacó la profesional.Por otra parte, Caisso indicó que se realizó la refacción de los baños generales existentes y de los ubicados en los camarines. "Se procedió a la construcción de un grupo de sanitarios nuevos en la parte superior, ante la necesidad de contar con servicios adecuados para personas con discapacidad", dijo. Respecto de las obras complementarias, añadió que "se lo dotó de una iluminación intermedia en el escenario, escalinatas y también en el espejo de agua frente al escenario".Finalmente, la arquitecta destacó que se buscó no intervenir en la estructura original del escenario y el Anfiteatro en sí mismo. "Solo se hizo un trabajo de una losa de hormigón, un trabajo de limpieza en la fosa anterior y posterior al escenario, y se cubrieron con losas que contienen el espejo de agua para la acústica, de modo de no inferir en su estructura original", remarcó Caisso.