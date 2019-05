Reactivarán la Escobería municipal para abastecer a diferentes reparticiones

La edil Claudia Acevedo, presentó la propuesta de reactivar e impulsar, la repartición de Escobería de la Municipalidad de Paraná. La misma tiene como finalidad promover el uso de recursos naturales, la utilización de productos de fabricación interna y el reciclaje de elementos, sumado a la capacitación del oficio de la escoberia, en el marco de la presentación de proyectos relacionados al cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable. Compra de equipamiento El Intendente Sergio Varisco consideró oportuna la creación de una Dirección que reactive esta actividad que durante años se ha llevado a cabo en el municipio, actividad que comenzó con el trabajo artesanal de un señor no vidente, escobero de oficio, de apellido Figueredo que inició la fabricación para uso interno, señalaron desde la Municipalidad.



En tal sentido, se abasteció al área de la maquinaria necesaria para la producción de las mismas con el fin de proveer a las diferentes reparticiones municipales, no sólo al área de barrido, sino también a las oficinas públicas, centros de salud, jardines maternales, comisiones vecinales, etc.

El área de Escobería Municipal funciona con empleados de planta permanente que han sido derivados dado el requerimiento de mayor mano de obra. Importante ahorro Las escobas y escobines se fabrican en guinea y fibra de plástico, ambos materiales reciclables que suponen un ahorro para el estado de miles de pesos. Cada una de las escobas tiene un costo de 36,50 pesos y los palos de madera utilizados son devueltos para su recuperación lo que supone un costo de 24,00 pesos en la tanda recuperada, lo que significa un total de 52.000 pesos de ahorro por partida. Otras producciones El plástico de las escobas de fibra liviana una vez utilizadas y descartadas serán recuperadas para la fabricación de otras escobas y el restante se destinará a la fabricación de bolsas de residuos, indicó la Municipalidad en un comunicado enviado a este medio.

La Dirección de Escobería proyecta también la fabricación de quinchos de palma de guinea para balnearios y lugares de esparcimiento público. Funciona en el área de Suministro y reviste un funcionamiento de larga data.

Pertenecía a la Dirección de Limpieza, ubicada en calle República de Siria desde la década del 70.