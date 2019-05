Bahl: "Hay que ordenar el municipio e implementar un plan de servicios básicos"

El candidato a intendente de Paraná, Adán Bahl, indicó que son momentos "intensos" en la campaña, "mezclado con la actividad de la gestión. Lleva tiempo, tiene desgaste físico, pero es motivador. No encanta tener este contacto con la gente y las distintas organizaciones", expresó durante el programade"Trabajaremos para que Paraná sea la capital orgullosa de Entre Ríos. En la ciudad hay muchas situaciones que no nos hacen sentir que vivamos en una ciudad de la que nos sintamos orgullosos. Vamos hacia una ciudad innovadora, activa, que incluya y escuche. La gente pide una ciudad limpia y no hay que demorarse para limpiarla definitivamente", expresó en la primera parte de la charla al dar cuenta de sus objetivos de cara a la Intendencia.En ese contexto, el actual vicegobernador de Entre Ríos, manifestó que "lo primero que pide la gente son los servicios básicos. Además, quiere una ciudad segura donde existan posibilidades de desarrollo. Por eso tenemos nuestra mirada puesta en el sector productivo e industrial, como así también en los jóvenes"."Tenemos un equipo integrado por muchos profesionales, gente joven y de experiencia. La lista de concejales es un reflejo de eso. Es un equipo muy potente", enfatizó.El dirigente consideró que hay que trabajar "de manera articulada" con el gobierno provincial para encarar obras de viviendas en Paraná. Acotó que el inconveniente en cuanto a este tema en los últimos años ha sido "que el municipio no proveía de tierras. Hay que llevar adelante planes de vivienda de manera ordenada. Nosotros tenemos en este momento 500 casas en construcción en calle Báez al final. Al terreno lo adquirió la provincia. La obra se desarrolla con fondos provinciales y una parte financiada por el gobierno nacional"."Uno de los desafíos es tener un banco de tierras con los servicios e infraestructura que permita la construcción de casas y que la gente tenga la oportunidad de acceder a las mismas", refirió Bahl.Y continuó: "Paraná está creciendo hacia el sur y el este, pero no llegan hacia esos lugares las obras de infraestructura". Al respecto, citó como "prioritario el colector cloacal sureste. Hay que articularla con la Provincia o la Nación para conseguir su financiamiento, porque permitirá seguir construyendo viviendas en esa zona"."No hay que tenerle miedo al ordenamiento. Ordenar implica mirar muy bien los números, porque hay mucha información que no se conoce. Por eso, nosotros, inmediatamente después de las elecciones vamos a ir para conocer la situación financiera y económica, las decisiones de inversiones que toma el municipio y cómo se proyecta hacia fin de año", adelantó el candidato a del Frente Creer.Puso de relieve que "hoy la municipalidad no está adherida a la ley de responsabilidad fiscal, por lo que hay muchas decisiones en las que pedimos prudencia a la actual gestión, porque algunas van a impactar muy fuerte en la sociedad. La prudencia no es por nosotros que estamos en campaña política, sino por los ciudadanos que se verán afectados directamente por estas determinaciones que van a encorsetar financieramente a la ciudad y le impedirá manejarse de manera efectiva", alertó."Rápidamente hay que ordenar externa e internamente a la municipalidad para implementar un plan de servicios básicos", remarcó Bahl, a la vez que fue tajante: "Falta presencia del municipio en los barrios"."Una vez que esté ordenado el tema de los servicios públicos, vamos a ir por el trabajo con la comunidad y la relación para resolver los problemas", prometió.Asimismo, señaló que "vamos a abrir el municipio y a manejar de manera muy transparente las cuentas públicas. Paraná necesita una planificación temporal y territorial". Y consideró que "hay cosas como el transporte público que se vinculan con localidades aledañas y Santa Fe".Bahl subrayó que pondrá en marcha una "gestión dinámica, efectiva y planificada para que dentro de cuatro años veamos una ciudad mejor para vivir. Trabajaremos codo a codo con el gobierno provincial para potenciar diversos aspectos".Consultado sobre su postura tras el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, el vicegobernador valoró como positivo que surjan definiciones políticas en el ámbito nacional, pero dijo: "Nuestro objetivo es trabajar en nuestra tarea diaria y en la campaña", pero opinó que los distintos sectores participarán "de una gran PASO y luego se transitará hacia la unidad con una propuesta muy superadora para sacar el país adelante"."Se hace un gran sacrificio en la familia, tolerando que uno deba estar en determinado lugar, por ejemplo un fin de semana. Estar en la gestión pública demanda mucho tiempo. La familia debe tener un acompañamiento muy fuerte. Muchas cosas se sacrifican, se dejan de lado y se sufre por muchas cosas. Hay situaciones que nos exponen", expresó el candidato a intendente.Igualmente, señaló que hay margen para lo cotidiano. "Los que tenemos familia debemos cuidarla. Es fundamental".Indicó que el momento más intenso fue cuando se desempeñó como ministro de Gobierno, ya que su teléfono estaba permanentemente activado. "Tenía hasta 25 comunicaciones diarias con la Policía, a cualquier hora. Fueron casi 10 años en lo que era muy invasivo y había que actuar rápidamente ante cualquier contingencia. El sacrificio de la familia es tremendo.".Consultado sobre qué cosas lo hacen enojar, mencionó "la mentira. Muchas veces hay que decir que no y hacer lo correcto".