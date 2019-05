Preocupación por casos de sarna en una escuela de barrio La Floresta

Al menos tres casos de sarna fueron confirmados en la Escuela Nº188 "Bazán y Bustos" de barrio La Floresta, en Paraná.Cintia, la mamá de la niña de seis años que dio positivo para escabiosis, confirmó aque la nena, junto a sus cuatro hermanitos, permanecen bajo tratamiento médico y reposo por, al menos, cinco días."Ella está brotada en todo el cuerpo, y por las noches, llora de la picazón que le agarra", reveló la mujer de barrio Mosconi Viejo. "Nunca le había pasado eso", comentó."Se trata de dos maestras, una alumna de una de las docentes, y los hermanos de la nena que no concurren a la escuela", aclaró a, la vicedirectora de la institución educativa, Nancy Fisher, al tiempo que ratificó: "La confirmación es a través del certificado médico donde consta el diagnóstico por escabiosis".En ese sentido, la directiva explicó que "se informó a la Dirección Departamental de Escuelas y la respuesta de la supervisora fue que está prevista una desinfección para el 1º de junio. Mientras tanto, los recaudos son extremar los recaudos en cuanto a la limpieza"."No podemos decir que el contagio fue una escuela, porque se trata de un epidemia", subrayó Fisher al bregar por "no minimizar y no naturalizar" la situación, sino más bien, "extremar los cuidados de higiene".Ante la repercusión del caso, un grupo de mamás del nivel inicial y primario se congregaron en la mañana de este jueves en la puerta de la escuela para "reclamar por tareas de desinfección". En la oportunidad, planeaban organizarse para, entre ellas mismas, limpiar las aulas."Reclamamos por tareas de desinfección, lo más pronto posible, porque desde la Departamental de Escuelas nos dieron fecha para el 1º de junio", indicó una de las mamás, Jesica Belia. "Para que los chicos puedan venir tranquilos a la escuela, porque no sabemos si se pueden contagiar o no", comentó al mostrarse "preocupada" por la situación."Queremos que Departamental nos mande antes la desinfección. Y mientras tanto, a través de los grupos de WhatsApp nos convocamos para venir a limpiar nosotras mismas, para ayudar a hacer una limpieza en las aulas", comentó otra de las mamás, Nadia Mioleto."Los productos que ingresan a la escuela no son muchos. Todas estamos preocupadas y queremos colaborar, más que nada por nuestros chicos", remarcó.En la oportunidad, apuntaron a las demoras en la construcción del nuevo edificio para la escuela , el cual ya estaba presupuestado por el gobierno provincial."La escuela ya tendría que correrse para el nuevo predio, porque estar al lado de la planta municipal, hay muchos ratones, olores, y eso no es vida para los chicos", advirtió una de las mamás."Los chicos nos cuentan que desde la planta pasan los ratones", reveló.La matrícula escolar de la "Bazán y Bustos" está compuesta por 520 alumnos.